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        Tekirdağ'da tarlada bir kişi ölü bulundu

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir kişi ölü bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 18:27 Güncelleme: 04.01.2025 - 19:00
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        Tarlada ölü bulundu
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        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Ataköy Mahallesi'nde tarla içerisinde S.M.'nin (32) hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri S.M’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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