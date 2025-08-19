Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tarladaki kafatası ve kemiklerin tespiti yapıldı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Tarladaki kafatası ve kemiklerin tespiti yapıldı!

        Düzce'de çalışmak için mısır tarlasına gelen çiftçi, insan kafatası ve kemikleri buldu. Bunun üzerine jandarma ekiplerine haber veren çiftçinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler yaptıkları detaylı çalışma ile bulunan kemiklerin Samsun'da kayıp olan 66 yaşındaki Cafer Ak'a ait olduğunu belirledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 09:49 Güncelleme: 19.08.2025 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarladaki kafatasının kimliği belli oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Düzce'de olay, merkeze bağlı Konaklı Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre mısır tarlasına mahsule bakmak için gelen çiftçi yerde insan kafatası, kemikleri, kıyafetleri ve ilaç kutularını görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI

        İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen Düzce İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alarak detaylı çalışma başlattı.

        KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

        Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda kıyafetlerinden çıkan kimlik ile kemik parçalarının Samsun ili Bafra ilçesinde kayıp kaydı bulunan 66 yaşındaki Cafer Ak'a ait olduğu belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olayla ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikat başlatılırken kemik parçaları DNA için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #düzce
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        Ticari araçlarda yeni dönem
        Ticari araçlarda yeni dönem
        Sıcak hava ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sıcak hava ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Trump Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüştü, neler yaşandı?
        Trump Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüştü, neler yaşandı?
        İlişki bilmecesi
        İlişki bilmecesi
        Olena Zelenska'dan Melania Trump'a mektup
        Olena Zelenska'dan Melania Trump'a mektup
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        Fırtına tek golle kazandı!
        Fırtına tek golle kazandı!
        Aydın Büyükşehir'e 860 milyon TL'lik finansman
        Aydın Büyükşehir'e 860 milyon TL'lik finansman
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!
        Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!
        Göz göre göre kaptı kaçtı!
        Göz göre göre kaptı kaçtı!
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Memur için yeni zam teklifi belli oldu
        Memur için yeni zam teklifi belli oldu
        Samsunspor'un Avrupa yürüyüşü HT Spor'da!
        Samsunspor'un Avrupa yürüyüşü HT Spor'da!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!