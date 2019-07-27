Tarlasının etrafına berberden topladığı saçları döküyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinin Sabırlı köyünde Fındık Üreticisi olan Ünver Bozkurt, fındık bahçesini yabani domuzlardan korumak için sıra dışı bir yöntem izledi.

Berberlerden topladığı saçları tarlasında bulunan fındık ağaçların dalların arasına koyan Bozkurt, domuzların tarlaya girmesini böyle engelliyor.

Üretici Ünver Bozkurt, Temmuz aylarında fındığın tam olgunlaşma aşamasında, domuzların bahçesine girerek tarlasını talan ettiğini, böylece çiftçiye çok zarar verdiğini söyledi.

Bu duruma karşı kendince bir taktik geliştiren Ünver Bozkurt, üç sene önce saç kıllarını kullandığı andan itibaren tarlasına yabani domuzların girmediğini ileri sürdü.

Çiftçilerin bu yöntemle saç kıllarını ağaçlarına asarak, mahsulleri yiyen domuz sürülerine karşı mücadele başlattıklarını kaydeden Ünver Bozkurt, "Yabani hayvanlar genellikle insanlardan kaçar, korkarlar. Hatta görmediği halde kokusunu dahi duysa kaçarlar. İnsan saçları da koku verdiği için ben bu yönteme başvurdum ve hakikaten başarılı oldum. Kurtulmuş olduk. Berberlerden topladığım insan saçlarını tarlamın etrafına döktüm. Daha sonra beklemeye başladım, bu yöntemle başarılı oldum. Saçların üzerinde insan kokusu olduğu için domuzlar fındık bahçesine zarar vermiyor. Bu uygulamayı yaklaşık üç yıldır yapıyorum . Bu yöntemle kesinlikle herhangi bir zarar görmeden fındığımı hasat sonunda fire vermeden topluyorum. Diğer çiftçilere de böyle yapmalarını tavsiye ederim" diye konuştu.