TARSİM'den 39 milyon TL ödeme

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 5 Mart tarihinde Antalya'nın Kumluca ve Demre ilçelerinde meydana gelen hortum afetinin ardından bölgedeki seralarda ve içindeki bitkisel ürünlerde hasar oluştu.

Sigortalı sera üreticilerinden alınan hortum sebepli ihbarları takiben, TARSİM tarafından görevlendirilen eksperler, hasar tespit çalışmalarını çok kısa bir süre içinde tamamladı.

Hortumun sera alanlarında, örtü (cam ve plastik), konstrüksiyon unsurlarında ve içerisindeki ürünlerde hasarlar meydana getirdiği, yapılan ekspertiz işlemleri sonrasında ise hasar gördüğü tespit edilen sigortalı sera üreticilerine bir hafta içinde 39 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildiği belirtildi.

Hortumdan zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten TARSİM, tarım sigortasının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.