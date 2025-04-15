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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda TARSİM'den zirai don açıklaması - Alışveriş Haberleri

        TARSİM'den zirai don açıklaması

        Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), son günlerde yaşanan zirai don olayları nedeniyle ürünü zarara uğrayan sigortalı üreticilere en kısa süre içinde destek verileceğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 07:45 Güncelleme: 15.04.2025 - 07:45
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        TARSİM'den zirai don açıklaması
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        TARSİM'den yapılan açıklamada, Türkiye genelinde 9-13 Nisan arasında hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler nedeniyle son yılların en büyük zirai don olaylarından birinin yaşandığı ve bu durumun, geniş bir alanı etkilediği aktarıldı.

        Gereken önlemlerin alındığına değinilen açıklamada, "Yurt genelindeki sigortalı üreticilerimizin hasar gören ürünleri için hasar tespit çalışmalarına başlandı. Bu çalışmaların, bölgenin şartlarına bağlı olarak en kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor. Bu süreçte üreticilerimizin, ekspertiz çalışmalarıyla ilgili endişeye mahal vermemeleri ve müsterih olmaları önem taşıyor" ifadeleri kullanıldı.

        Ürünleri hasar gören üreticiler, hasar ihbarlarını, bağlı bulundukları yetkili sigorta şirketi ya da acenteleri başta olmak üzere ALO TARSİM 172, TARSİM'in mobil uygulaması, kurumsal internet sitesi ve üretici portalı aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

        "TARIM SİGORTASININ İHMAL EDİLMEMESİNİ ÖNERİYORUZ"

        Bu olayın, tarım sigortasının önemini ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yaşanan bu hadise, bizlere bir kez daha iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerini gösterdi ve üreticilerimizin faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde devamlılığı için tarım sigortasının önemini ortaya koydu. Daima üreticilerimizin kara gün dostu olarak yanlarında yer aldık ve yer almaya da devam edeceğiz. Üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, yüzde 70'e varan devlet prim desteği, indirimler ve çeşitli ödeme kolaylıklarıyla tarım sigortasının ihmal edilmemesini öneriyoruz."

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