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        Haberler Gündem Tarsus'ta boş araziye bırakılmış yüzlerce ölü tavuk bulundu - Güncel haberler

        Tarsus'ta boş araziye bırakılmış yüzlerce ölü tavuk bulundu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde boş arazide yüzlerce ölü tavuk, üst üste gelecek şekilde bırakılmış halde bulundu. Tavukları bırakan kişilerin tespit edilmesi ve hayvanların ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 02:03 Güncelleme: 19.11.2024 - 02:03
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        Boş arazide yüzlerce ölü tavuk bulundu
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        Olay, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Topaklı ve Beylice mahallelerinin sınırında bulunan boş arazide meydana geldi.

        Gündüz saatlerinde bölgede dolaşan vatandaşlar, yüzlerce ölü tavuğun üst üste yığın oluşturacak şekilde boş araziye bırakıldığını görünce durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ölü tavukları bölgeden kaldıran ekipler, bırakan kişilerin tespit edilmesi ve hayvanların ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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