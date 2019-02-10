Hakan Bulut'un haberine göre D-400 karayolu Tarsus-Adana mevkii Yenice Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Beş Yıldız Narenciye Fabrikasında, görgü tanıklarının ifadesine göre önce bir patlama ve ardından yangın meydana geldi.

Fabrika içinde bulunan çok sayıda plastik kasanın tutuşması neticesinde alevler bir anda fabrikanın büyük bölümü sardı.









YOĞUN ÇABA HARCANIYOR

Olay yerine Tarsus başta olmak üzere, Mersin ve Adana’dan itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangının yaşandığı fabrikanın hemen yanında bulunan kimyasal madde üretim tesisine alevlerin sıçramaması için ekipler yoğun çaba harcıyor.

Ambulansların sevk edildiği yangınla ilgili ölen ya da yaralanan olup-olmadığı henüz öğrenilemezken, Jandarma ekipleri, olay bölgesinde geniş önlemler aldı..