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        Haberler Dünya Tartışmalı yasa onaylandı: İsrail'de kaos hakim

        Tartışmalı yasa onaylandı: İsrail'de kaos hakim

        Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin tartışmalı "yargı reformu" kapsamındaki en kritik yasa tasarılarından birini Meclisten geçirmesi üzerine İsrail, siyasi tarihindeki en büyük kaoslardan birine sahne oluyor. Protesto gösterileri artarak devam ederken, İsrailli doktorlar tepki nedeniyle greve gidiyor. Netanyahu ise muhalefetle diyalog kuracağını belirtti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 23:37
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        Mecliste çoğunluğu oluşturan koalisyon hükümetinin milletvekilleri, yargı düzenlemesine karşı büyüyen siyasi ve toplumsal muhalefete ve 29 haftadır devam eden kitlesel protestolara rağmen tartışmalı yasa tasarısını parlamentodan geçirdi.

        Hükümetin yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin yürütme üzerindeki denetimini sınırlandıracak maddeyi Meclis, bugünkü oylamada 64 lehte oy ile kabul etti. Meclisteki 56 muhalefet milletvekili ise tasarıyı boykot ederek oylamaya katılmadı.

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        Tasarının yasalaşmasından önce, İsrail yargısı, hükümetin kararlarını, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahipti.

        "Akla yatkınlık" adıyla anılan yasa tasarısı, Yüksek Mahkemenin, hükümetin aldığı kararları, "kamu çıkarına hizmet etmediği, akla yatkın olmadığı veya çıkar çatışması doğurduğu" gibi gerekçelerle bozma yetkisini ortadan kaldırıyor.

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        Oylamanın hemen ardından Adalet Bakanı Yariv Levin, yasayı, "yargı sistemini düzeltme yolundaki tarihi süreçte atılan ilk adım" olarak değerlendirerek parlamentoyu kutladı.

        Bununla birlikte Yüksek Mahkeme, parlamentodan geçen kanunları hala iptal etme yetkisine sahip.

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        İsrail Meclisinin, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak tartışmalı yasa tasarısını onaylamasının ardından ülke genelinde protestolar devam ediyor.

        Yasa tasarısının onaylanmasının ardından yüzlerce gösterici, İsrail bayraklarıyla Batı Kudüsteki ana arterlerden Menachem Begin otoyolunu trafiğe kapattı. İsrail polisi, göstericilere TOMA ile müdahale etti.

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        Yargı reformu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi, aşırı sağcı isimlere Batı Şeria'da ve güvenlik alanında kritik görevler verilmesi gibi maddeler, Netanyahu'nun hükümeti kurduğu süreçte koalisyon anlaşmalarının en önemli kısmını oluşturuyordu.

        Hükümet yanlıları, yargı düzenlemesini, yargı yetkisinin kötüye kullanılmasına karşı gerekli bir “reform” olarak değerlendirirken, düzenlemeye karşı çıkanlar ise yargının yetkilerini yürütme erkinin gücüne karşı temel bir kontrol mekanizması olarak görüyor.

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        Hükümetin göreve gelir gelmez açıkladığı tartışmalı yargı düzenlemesi ve uyguladığı aşırı sağcı politikalar, İsraillileri sokağa dökerek aylarca süren protesto dalgasını başlattı.

        Yüzbinlerce İsrailli başta Tel Aviv olmak üzere yüzlerce noktada protestolar düzenlerken, ülke genelinde çok sayıda sektör ve meslek kuruluşu da protestolar kapsamında grev kararı aldı.

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        İsrail'de muhalefet, Başbakan Netanyahu'nun tartışmalı yargı düzenlemesinde ısrar etmesi nedeniyle ülkenin bir krize sürüklenmekte olduğunu savunuyor.

        İsrail muhalefetinin önde gelen iki ismi, eski Başbakan ve Yeş Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, defalarca yaptıkları açıklamalarla Başbakan'a geri adım atması uyarısında bulundu.

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        Söz konusu yargı düzenlemesi ile ilgili gelinen noktayı, İsrail için "tarihi bir kriz" olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise siyasi partileri, uzlaşmacı çözümler bulmak adına iki taraflı bir diyalog masasına oturtmak için defalarca girişimde bulundu.

        Ancak Herzog'un tüm bu diyalog çabaları sonuçsuz kaldı.

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