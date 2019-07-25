Adana'da 20 yaşındaki Ömer B., tartışma sonrası annesini tabancayla vurup kaçtı.

Akılalmaz olay, Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi 63010 sokakta meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Ömer B., henüz bilinmeyen bir sebeple annesi Arzu K. (38) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi ile Ömer B. annesi Arzu K.’ye tabanca ile ateş etti.

Göğsünden vurulan Keleş, kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada apartman sakinleri silah sesi duyması üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Annesinin kanlar içiresinde yere yığıldığını gören Ömer B., evden çıkıp motosikletine binerek olay yerinden kaçtı.

Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldıran yaralı kadının yakınları gazetecilere tepki göstererek görüntü almalarına engel oldu. Polis annesini yaralayan Ömer B.’yi yakalama çalışması başlattı.