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HaberlerGündem3. Sayfa15 bıçak darbesi! Kocasını ısırarak kurtuldu - Haberler
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Kocaeli'nde vahşet! Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı

Türkiye yine korkunç bir kadına şiddet olayına tanık oldu. Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir şahıs, evde tartıştığı karısını mutfak bıçağı ile 15 yerinden bıçakladı. Çaresiz kadın ise kocasını ısırarak kurtulabildi. Ağır yaralanan kadın kanlar içinde sığındığı komşusu tarafından hastaneye kaldırıldı

15 bıçak darbesi! Kocasını ısırarak kurtuldu - Haberler
15 bıçak darbesi! Kocasını ısırarak kurtuldu
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İHA

Olay saat 11.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burhan Ş. (30) adlı şahıs yeni taşındıkları evde eşi Rabia Buse Ş. (28) ile tartışmaya başladı.

İHA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine mutfağa koşan Burhan Ş., eline aldığı bıçakla eşine saldırdı. 15 yerinden bıçaklanan Rabia Buse Ş., eşini göğsünden ısırarak bıçak darbelerinden kurtulduktan sonra acı içinde komşusuna sığındı.

KOCASINI ISIRARAK KURTULDU

Genç kadını kanlar içinde gören komşuları durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirerek yaralı kadını kendi araçları ile Körfez Devlet Hastanesine götürdü. Daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Burhan Ş. ise hastane kontrolü sonrasında ise polis merkezine götürüldü.

Burhan Ş.'nin hastanedeki kontrolünde göğüs kafesinde ısırık izleri, ve vücudunda boğuşmadan kaynaklı çizikler olduğu belirlendi. Hastanede ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Rabia Buse Ş., ambulansla Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan 2 çocuk annesi yaralı kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

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