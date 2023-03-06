Tartıştığı komşusunun vurduğu uzman çavuş öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Tartıştığı komşusunun vurduğu uzman çavuş öldü
ABONE OL

İzmir'de tartıştığı komşusunun tüfekle vurduğu uzman çavuş hayatını kaybetti

İzmir'de komşular arasında çıkan tartışma cinayetle sonlandı. Komşusu tarafından pompalı tüfekle vurulan Uzman Çavuş Serkan Özten, olay yerinde hayatını kaybetti. İki komşu arasında iki hafta önce de tartışma yaşandığı öğrenildi

Tartıştığı komşusunun vurduğu uzman çavuş öldü
İHA

İzmir'de, komşusu ile tartışan Uzman Çavuş Serkan Özten, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yenibağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Serkan Özten (32), komşusu C.A.Y. (30) arasında tartışma çıktı. İki hafta önce de henüz bilinmeyen nedenle tartıştıkları öğrenilen iki komşu arasındaki olay kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında C.A.Y., evinde bulunan pompalı tüfekle Serkan Özten'e ateş etti. Özten, vücuduna isabet eden saçmalar sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Serkan Özten'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve 1 yaşında bir çocuk babası olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Serkan Özten'in cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edilen Özten'in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Çorum'a gönderildi.

Jandarma ekiplerince kardeşi S.Y. ile birlikte gözaltına alınan şüpheli C.A.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tuğçe'yi katleden sevgilisine istenen ceza belli oldu! - Eskişehir haberleri
GÜNDEM Tuğçe'yi katleden sevgilisine istenen ceza belli oldu
CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2023 | 3.Cemre ne zaman düşecek? Son cemre toprağa düştü mü?
GÜNDEM Üçüncü cemre düşme tarihi
Son dakika haberleri: 5. kattan taksicinin üzerine düştü! - Güncel haberler
GÜNDEM 5. kattan taksicinin üzerine düştü!
Son dakika: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Meral İYİ PARTİ Genel Başkanı Akşener'le görüştü! Akşener Altılı Masa'ya dönüş kararı aldı
GÜNDEM İYİ Parti'de kritik toplantı! Gözler yapılacak ...
Ersan Şen kimdir, kaç yaşında ne mezunu? Ersan Şen Cumhurbaşkanı adayı mı?
GÜNDEM Ersan Şen kimdir?
SAĞLIK BAKANLIĞI 2.PERSONEL ALIMI | 2023 Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru tarihi açıklandı mı, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru ...
Son dakika haberleri: O anlar kamerada! Galeria Sitesi yıkım sırasında çöktü!
GÜNDEM O anlar kamerada! Galeria Sitesi yıkım sırasında ...
VERGİ AFFI 2023 SON DAKİKA: Vergi affı Meclis'ten geçti mi, çıktı mı, gelecek mi? Vergi borçları silindi mi?
GÜNDEM TBMM'de kabul edildi! Vergi affı ne zaman çıkacak?
Kahramanmaraş depreminde enkazdan çıkarılan araçlar sahiplerini bekliyor - Son dakika deprem haberleri
GÜNDEM Enkazdan çıkarılan araçlar sahiplerini bekliyor
EYT MAAŞ HESAPLAMA 2023 | EYT ilk emekli maaşı ne kadar olacak? SSK Bağ- Kur 4A - 4B - 4C EYT emekli maaşı nasıl, nereden hesaplanır?
GÜNDEM EYT maaş hesaplaması nasıl yapılır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.