Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Tasdikname Nedir, e-Devlet Sorgulama Nasıl Yapılır? Tasdikname Örneği
ABONE OL

Tasdikname nedir, e-Devlet sorgulama nasıl yapılır? Tasdikname örneği

Okulların pek çok kuralı ve belgesi vardır. Bunların bir kısmının ne olduğunu bile bilmeyen pek çok kişi vardır. Hatta bazı öğrenciler bu belgelerin çoğunu hiç öğrenmeden okullarından mezun olmaktadır. Ancak okullar her koşul ve durum göz önünde bulundurularak düzenlenmiş kurumlardır. Dolayısıyla çok nadir durumlar için bile belirlenmiş kural be belgeler vardır. Bunlar gerektiğinde kullanılmak üzere önceden hazırlanmıştır.

Tasdikname Nedir, e-Devlet Sorgulama Nasıl Yapılır? Tasdikname Örneği

Öğrenciler okul yaşamı boyunca pek çok belgeye ihtiyaç duymaktadır. Anlık olarak insanın yaşamında her şey değişebildiği için aniden bazı gereksinimler doğabilmektedir. Bunlardan biri de tasdikname belgesidir. Her okulun düzenlediği bu belgeyi öğrenciler çeşitli nedenlerden dolayı almak zorunda kalmaktadır. Çok istenilen ve sevilen bir belge olmasa da tasdikname alınması gereken durumlar olabilmektedir. Eskiden beri var olan tasdikname köken olarak da Arapça bir kelimedir.

Anlamı da “onay verme” ve “onaylama” olarak bilinir. “Tasdik” kelimesinin karşılığı “onay” olduğu için temelini buradan alır. “Name” kelimesi de belge anlamındadır. Tasdiknameyi bir bakıma onay belgesi olarak günümüz Türkçesine çevirmek mümkündür. Bu belge öğrencinin son öğrenim durumunu göstermektedir. Okuldan aniden ayrılmak zorunda kalan ya da atılan öğrenciler bu belgeyi okullarından almak zorundadırlar. Biz de bu içeriğimizde tasdikname nedir, e-devlet sorgulama nasıl yapılır? Tasdikname örneği gibi konularda ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte tasdikname ile ilgili tüm merak edilenler…

Tasdikname Nedir?

Eski dönemlerden beri her okul tarafından düzenlenen tasdikname belgesi bazen tam olarak bilinmemektedir. Dolayısıyla tasdikname nedir? sorusu bu yüzden çok fazla sorulur. Bu belge çeşitli nedenlerle düzenlenmektedir. Örneğin öğrenci aniden bulunduğu okuldan ayrılırsa bu belgeyi almak zorundadır. Nakil ve atılma işlemlerinde de yine tasdikname belgesi düzenlenmelidir. Bu belgeyi öğrencinin yeni geçtiği okul istemektedir. Bu belgede ayrıntılı olarak öğrencinin aldığı dersler, notlar, disiplin cezaları bulunmaktadır. Bir öğrencinin bu belgeyi alması bulunduğu okuldan ayrıldığının göstergesi sayılmaktadır. Bir bakıma öğrencinin okuldan ayrılışının ayrıntılı resmî belgesidir. Çünkü bu belge öğrencinin ayrıldığı okuldan neden ayrıldığını da gösterir. Öğrencinin yeni geçeceği okul kendisinden bu belgeyi mutlaka istemektedir.

Tasdikname Sorgulama Nasıl Yapılır?

İnternetin yaygın bir şekilde kullanılması artık pek çok belgeyi internet ortamından kolaylıkla almamızı sağlamıştır. Dolayısıyla tasdikname de bunlardan biridir. Tasdikname sorgulama nasıl yapılır? Sorusu bu yüzden daha fazla sorulmaktadır. https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir adresi aracılığıyla herkes kendi bilgilerini girerek tasdikname sorgulaması yapabilir.

Tasdikname Örneği

Tasdikname örneği her okul için birbirine benzemektedir. Bu belgede öğrencinin ayrıntılı olarak ayrıldığı okuldaki bilgileri bulunur. Tasdikname örneğine bakıldığında; öğrencinin ayrıldığı okuldan ayrılış nedeni, varsa disiplin cezaları, aldığı dersler, notları gibi pek çok ayrıntı görülmektedir.

Tasdikname Nereden Alınır?

Tasdiknameye ihtiyaç duyan kişiler tasdikname nereden alınır? Diye merak ederler. E-devletten tasdikname almak mümkündür.

Tasdikname E-devlet'ten Alınır mı?

Tasdikname e-devletten alınır mı? sorusunu soranlara alınabildiğini söyleyebiliriz.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Üsküdar Sahili'nde seyir-kafe alanı çöktü!
GÜNDEM Üsküdar Sahili'nde seyir-kafe alanı çöktü!
Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Bozulan nişan için 'rezil olma' tazminatı ödenecek
GÜNDEM Dikkat çeken karar! Bozulan nişan için 'rezil olma' ...
İstanbul'da genç kadın ve annesi, kira zammı kavgasında saldırıya uğradı! -Güncel haberler
GÜNDEM Genç kadın ve annesi, kira zammı kavgasında saldırıya ...
Günler ne zaman uzayacak 2023? Gün uzaması hangi tarihte başlıyor ve neler olacak?
GÜNDEM Günler ne zaman uzayacak 2023?
2 kardeşin öldüğü kavganın nedeni "Pes" dedirtti! - Haberler
GÜNDEM 2 kardeşin öldüğü kavganın nedeni "Pes" dedirtti!
Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2023? Diyanet açıkladı: Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor? 2023 dini günler takvimi
GÜNDEM Ramazan ne zaman başlıyor 2023?
AÇIKLANDI! KPSS 2022 tercih kılavuzu | ÖSYM KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans tercih kılavuzu ile tercihler başladı mı, ne zaman yapılacak?
GÜNDEM KPSS tercih kılavuzu yayımlandı!
Kar yağacak mı? İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji uyardı: MGM ile İstanbul hava durumu ile İstanbul'a hangi gün kar bekleniyor?
GÜNDEM İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Son dakika Haberleri: "Seni parçalarım" deyip saldırdı! 30 yıllık doktora feci şiddet!
GÜNDEM "Seni parçalarım" deyip saldırdı! 30 yıllık doktora ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.