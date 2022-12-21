Öğrenciler okul yaşamı boyunca pek çok belgeye ihtiyaç duymaktadır. Anlık olarak insanın yaşamında her şey değişebildiği için aniden bazı gereksinimler doğabilmektedir. Bunlardan biri de tasdikname belgesidir. Her okulun düzenlediği bu belgeyi öğrenciler çeşitli nedenlerden dolayı almak zorunda kalmaktadır. Çok istenilen ve sevilen bir belge olmasa da tasdikname alınması gereken durumlar olabilmektedir. Eskiden beri var olan tasdikname köken olarak da Arapça bir kelimedir.

Anlamı da “onay verme” ve “onaylama” olarak bilinir. “Tasdik” kelimesinin karşılığı “onay” olduğu için temelini buradan alır. “Name” kelimesi de belge anlamındadır. Tasdiknameyi bir bakıma onay belgesi olarak günümüz Türkçesine çevirmek mümkündür. Bu belge öğrencinin son öğrenim durumunu göstermektedir. Okuldan aniden ayrılmak zorunda kalan ya da atılan öğrenciler bu belgeyi okullarından almak zorundadırlar. Biz de bu içeriğimizde tasdikname nedir, e-devlet sorgulama nasıl yapılır? Tasdikname örneği gibi konularda ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte tasdikname ile ilgili tüm merak edilenler…

Tasdikname Nedir?

Eski dönemlerden beri her okul tarafından düzenlenen tasdikname belgesi bazen tam olarak bilinmemektedir. Dolayısıyla tasdikname nedir? sorusu bu yüzden çok fazla sorulur. Bu belge çeşitli nedenlerle düzenlenmektedir. Örneğin öğrenci aniden bulunduğu okuldan ayrılırsa bu belgeyi almak zorundadır. Nakil ve atılma işlemlerinde de yine tasdikname belgesi düzenlenmelidir. Bu belgeyi öğrencinin yeni geçtiği okul istemektedir. Bu belgede ayrıntılı olarak öğrencinin aldığı dersler, notlar, disiplin cezaları bulunmaktadır. Bir öğrencinin bu belgeyi alması bulunduğu okuldan ayrıldığının göstergesi sayılmaktadır. Bir bakıma öğrencinin okuldan ayrılışının ayrıntılı resmî belgesidir. Çünkü bu belge öğrencinin ayrıldığı okuldan neden ayrıldığını da gösterir. Öğrencinin yeni geçeceği okul kendisinden bu belgeyi mutlaka istemektedir.

Tasdikname Sorgulama Nasıl Yapılır?

İnternetin yaygın bir şekilde kullanılması artık pek çok belgeyi internet ortamından kolaylıkla almamızı sağlamıştır. Dolayısıyla tasdikname de bunlardan biridir. Tasdikname sorgulama nasıl yapılır? Sorusu bu yüzden daha fazla sorulmaktadır. https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir adresi aracılığıyla herkes kendi bilgilerini girerek tasdikname sorgulaması yapabilir.

Tasdikname Örneği

Tasdikname örneği her okul için birbirine benzemektedir. Bu belgede öğrencinin ayrıntılı olarak ayrıldığı okuldaki bilgileri bulunur. Tasdikname örneğine bakıldığında; öğrencinin ayrıldığı okuldan ayrılış nedeni, varsa disiplin cezaları, aldığı dersler, notları gibi pek çok ayrıntı görülmektedir.

Tasdikname Nereden Alınır?

Tasdiknameye ihtiyaç duyan kişiler tasdikname nereden alınır? Diye merak ederler. E-devletten tasdikname almak mümkündür.

Tasdikname E-devlet'ten Alınır mı?

Tasdikname e-devletten alınır mı? sorusunu soranlara alınabildiğini söyleyebiliriz.