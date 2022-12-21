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Haberler Gündem İnanç Takva Nedir, Ne Demek? Takva Sahibi Olmak Ne Anlama Gelir?
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Takva nedir, ne demek? Takva sahibi olmak ne anlama gelir?

İslam dini içinde pek çok terim bulunur. Bu terimlerin anlamları dini yaşamak isteyenler için yol gösterici niteliğe sahip olabilir. Bunlardan biri de takva kelimesidir. Takva kelimesinin anlamı çok fazla kişi tarafından merak edilmektedir. Çünkü pek çok yerde dinin takva ile yaşanması ifadeleri yer alır.

Takva Nedir, Ne Demek? Takva Sahibi Olmak Ne Anlama Gelir?

Takvanın ne anlama geldiği İslam dini kapsamında merak edilen bir konudur. Özellikle takva bilincine sahip olmak ya da takva sahibi olmak bu kapsamda konuşulan konular arasındadır. Takva sahibi olan kişilerin Allah katında daha üstte olduğu düşüncesi kişilerin merakını daha da arttırmaktadır. Kur’an’da da takva sahibi olmak çok fazla geçen bir kavramdır. Biz de bu içeriğimizde takva nedir, ne demek? Takva sahibi olmak ne anlama gelir? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte takva ile ilgili tüm merak edilenler…

Takva Ne Demek?

Takva ne demek? Diye merak edenlere bunun İslam dini kapsamında öne çıkan bir kavram olur "Dinin emir ve tavsiyelerine uyma, haram ve günahlardan kaçınma hususunda gösterilen titizlik" manasına geldiğini söyleyebiliriz. Sözlüğe bakılıp takva sözcüğü arandığında ise "Korumak, korunmak, sakınmak, saygı göstermek, dindar olmak, itaat etmek, korkmak, çekinmek" ifadeler ortaya çıkmaktadır. Takva kelimesi "vikaye" kelimesinden gelmektedir.

Kur’an-ı tefsir eden kimseler takva kelimesinin en yalın haliyle "Allah'tan korkan" anlamına geldiğini belirtmişlerdir. Genel olarak din konusunda hassas davranan Allah korkusunu ve sevgisini önemseyen kimselere takva sahibi denilmektedir. Bu kapsamda takvanın ne anlama geldiğini merak edenlere "Allah bilinci, Allah'a karşı sorumluluk bilinci" sahibi olmak ile eş değer denilmektedir. Takva sahibi kimseler günah ve kötü olan her şeye sırt dönüp hayır ve iyiliği önemserler.

Takva Sahibi Olmak Ne Demek?

Takva sahibi olmak ne demek? Diye merak edenlere Peygamber efendimizin (SAV) şu hadisini söylemek mümkündür; "İnsanlardan bana en yakın olanlar, kim ve nerede olursa olsun Allah’a karşı takva sâhibi olan haramlardan kaçıp helal olanları tavsiye eden kimselerdir."

Takva Anlamı

Takva anlamı merak edilen bir konudur. Takva anlamı Allah korkusu içinde haramlardan uzak durup iyilik ve güzelliği tavsiye etmek olabilir.

Takva Nedir?

Takva nedir? diye merak edenlere Allah korkusu içinde haramlara sırt çevirmek ve iyiliği emretmek diyebiliriz.

Takva ile İlgili Ayetler

Takva Kur’an-ı Kerim’de de geçen bir konudur. Takva ile ilgili ayetler 17 tanedir. Bunlardan biri “Allah takva sahibi olanlarla beraberdir (el-Bakara 2/194)” Bir başka ayet-i kerime de ise "Eğer mümin iseniz Allah'a karşı takva sahibi olunuz (el-Mâide 5/11, 57, 88)” denilmiştir. Görüldüğü üzere Kur’an-ı Kerim takvanın önemli bir durum olduğunu açıkça belirtmektedir. İslam dinini en doğru şekilde yaşayabilmek için mutlaka kişinin takva sahibi olması gerekir. Takva sahibi kimselerin belli özellikleri vardır.

Takva Sahibi İnsanda Hangi Özellikler Bulunur?

İslam dini kapsamında çok fazla yerde sözü geçen takva konusu pek çok kişinin zihnini kurcalamaktadır. Dini gerçek manada yaşamak isteyenler takva sahibi olmalıdırlar. Peki takva sahibi insanda hangi özellikler bulunur? Öncelikle takva sahibi insan koşulsuz olarak Allah’a iman edip şirkten tamamen uzakta kalmalıdır. Kendisini şirke götürecek haramlardan da sakınmalıdır. Ayrıca günah işlemeyip en ufak ayrıntıları bile önemsemelidir.

Takva Sahibi Kişilerin Özellikleri

Takva sahibi kişilerin özellikleri arasında haramlardan kaçınmaları ve kendilerini Allah’tan uzaklaştıracak olan her şeyden uzak durmaları en başta gelmektedir.

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