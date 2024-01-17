Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.024,37 %-0,10
        DOLAR 30,1315 %0,09
        EURO 32,7959 %0,12
        ALTIN 1.943,14 %-1,03
        FAİZ 41,92 %0,50
        GÜMÜŞ GRAM 21,86 %-1,48
        BITCOIN 42.589,00 %-1,95
        GBP/TRY 38,2380 %0,45
        EUR/USD 1,0875 %0,03
        BRENT 77,95 %-0,43
        ÇEYREK ALTIN 3.177,03 %-1,03
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Taşerona kadro çıkacak mı? 2024 Torba yasada taşerona kadro var mı? 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman çıkacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte son durum

        Taşerona kadro düzenlemesinde son durum yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz sene müjdelenen 90 bin taşeron işçiye kadroda sona yaklaşıldı. Torba yasa görüşmeleri nedeniyle gözler yeniden 90 bin taşerona kadro çalışmalarına çevrildi. Yeni torba yasa teklifinin içinde taşerona kadro düzenlemesinin de yer alması bekleniyor. İşte 2023 taşerona kadro son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 21:59 Güncelleme: 17.01.2024 - 21:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Taşerona kadroda son durum gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz aylarda 90 bin taşeron işçiye kadro verilmesini öngören düzenlemede çalışmaların planlandığını ifade edilirken gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takvimine çevrildi. "90 bin taşeron işçiye kadro var mı, ne zaman çıkacak?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

        2

        TAŞERONA KADRO ÇIKACAK MI?

        Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.

        3

        GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO YASALAŞMIŞTI

        Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

        4

        "ÇALIŞMANIN BÜYÜK KISMINI TAMAMLADIK"

        Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşerona kadro çalışmasına ilişkin olarak "Kamudaki taşeronları planladık. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." ifadelerini kullanmıştı.

        5

        "TAŞERON İŞÇİLERİN KADRO BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR"

        Geçtiğimiz günlerde "Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" açıklamasında bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." demişti.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Adaylar netleşti
        Adaylar netleşti
        2. gol geldi!
        2. gol geldi!
        Uzay yolculuğu yarına ertelendi
        Uzay yolculuğu yarına ertelendi
        'Karım' yazılı mesaj geldi, araçtan atladı
        'Karım' yazılı mesaj geldi, araçtan atladı
        Bakan Kacır Gezeravcı ailesiyle görüştü
        Bakan Kacır Gezeravcı ailesiyle görüştü
        Hatay'da 10 bin dekar arazi sular altında!
        Hatay'da 10 bin dekar arazi sular altında!
        Hangi şirket ihracattan kazanacak?
        Hangi şirket ihracattan kazanacak?
        Galler Prensesi Kate hastaneye kaldırıldı
        Galler Prensesi Kate hastaneye kaldırıldı
        Tedirgin eden asansör arızalarında 4 ihtimal
        Tedirgin eden asansör arızalarında 4 ihtimal
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kullanılmayan bavulda şaşırtan manzara!
        Kullanılmayan bavulda şaşırtan manzara!
        Telefonunuzda geçirdiğiniz süre günde kaç saat?
        Telefonunuzda geçirdiğiniz süre günde kaç saat?
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Çoban'ın Yüzüğü
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Çoban'ın Yüzüğü
        Çağlar Söyüncü geliyor mu? İsmail Yüksek gidiyor mu?
        Çağlar Söyüncü geliyor mu? İsmail Yüksek gidiyor mu?
        İBB Başkan Adayı Kurum'dan kulüplere ziyaret
        İBB Başkan Adayı Kurum'dan kulüplere ziyaret
        Konut fiyatları dolar bazında geriledi
        Konut fiyatları dolar bazında geriledi
        İstanbul'un yıllık konut ihtiyacı 123 bin
        İstanbul'un yıllık konut ihtiyacı 123 bin
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar