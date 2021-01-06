Koç Holding iştiraki Tat Gıda, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada SEK Süt'ün Çallı Gıda'ya satışının gerçekleştiğini duyurdu. Çallı Gıda satın almayı yeni kurduğu CLA Süt ve Süt Ürünleri adlı firma üzerinden gerçekleştirdi. Tat Gıda’dan yapılan açıklamada, şirketin süt ve süt ürünleri iş kolundaki üretim faaliyetlerinin sona ereceği ana faaliyet konusu olan salça ve konserve ürünleri iş kolundaki üretim faaliyetlerinin devam edeceği kaydedildi. Süt ve süt ürünleri iş kolu Tat Gıda’nın satış hasılatının yaklaşık yarısını oluşturuyordu. Süt ve süt ürünleri iş kolundaki taşeronlar dahil toplam 370 çalışanın kapanış tarihinde alıcı tarafından devralınacağı belirtildi.

2019'DA MAKARNA VE UNLU MAMÜLLERDEN ÇIKMIŞTI

Tat Gıda, Ekim 2019'da da ciro ve kârlılığı içindeki payı düşük olan makarna ve unlu mamuller işkolundan çıkma kararı almış,Pastavilla, Kartal ve Lunch & Dinner markalarını 8 milyon TL + KDV bedelle Durum Gıda'ya satmıştı.

SATIŞ BEDELİ KDV HARİÇ 240 MİLYON TL

Tat Gıda’dan yapılan açıklamada, “Şirketimiz ilişkili tarafları arasında yer almayan CLA Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ("Alıcı"),Çallı Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Garantör") ile Şirketimiz arasında, şirketimizin süt ve süt ürünleri iş kolundaki varlıklarının devredilmesine ilişkin bir varlık satış sözleşmesi imzalanmıştır” denildi.

Satış bedelinin KDV hariç 240 milyon TL olduğu açıklanan sözleşmede "105.000.000 TL'si Gayrimenkullerin Bedeli, 51.756.727 TL'si Kapanışta devre konu olabilecek tüm stoklar için 30 Eylül 2020 verileri dikkate alınarak öngörülen Tahmini Stoklar Değeri ve bakiye 83.243.273 TL ise diğer devre konu varlıkların satış bedeli olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

TARIM BAKANLIĞI KURMUŞTU

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre SEK, 1963 yılında Türkiye'de süt üretiminin gelişmesini sağlamak ve tüketiciye en kaliteli, sağlıklı, hijyenik doğal ürünler sunmak amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu. 1968 yılında ise ilk pastörize sütü üretti. Bu aynı zamanda Türkiye'de pastörize edilmiş ilk gıda ürünüydü. SEK, Eylül 1995’te özelleştirildi ve SEK İstanbul İşletmesi, sektörde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki sanayici ve gıda toptancılarından oluşan 164 kişilik bir grup tarafından satın alındı. SEK'in hisselerinin yüzde 68'ini 1997 yılında Koç Topluluğu satın aldı.