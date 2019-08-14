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Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

AA

Kurban Bayramı tatilinin son gününde yaşadıkları yerlere dönmek için yola çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Sakarya kesiminde İstanbul yönünde akıcı yoğunluk görülüyor. Çanakkale'de, tatil sonrası Eceabat ve Kilitbahir'e geçmek isteyen tatilciler, Çanakkale feribot iskelesinde araç yoğunluğu oluşturdu.

İşte yollarda son durum...

Tatilin son gününde İstanbul yönüne yola çıkan vatandaşlar, Kaynaşlı, Sarıçökek, Bakacak, 1. 2. ve 3. viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli arasında İstanbul yönünde akıcı yoğunluk oluştururken, trafikte herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.

Otoyolun, Düzce-Sakarya sınırı arasında bulunan Gümüşova rampaları, Yeşilyayla mevkilerinde de akıcı trafik oluştuğu görülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Arifiye, Sapanca ve Kırkpınar mevkilerinde ise trafik, İstanbul yönünde akıcı şekilde ilerliyor.

Otoyolun Ankara istikametinde ve D-100 kara yolunda trafik normal seyrinde ilerliyor.

Bölgede görev yapan ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

Trafik ekipleri, yıllık izinlerini bayram tatiliyle birleştiren vatandaşların olması nedeniyle yoğunluğun günlere yayıldığını, bir kaza yaşanmaması durumunda trafikte aksaklık beklenmediğini kaydetti.

ÇANAKKALE'DE YOĞUNLUK

Çanakkale feribot iskelesinde, Kurban Bayramı'nın 4'üncü günü tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı. Bozcaada, Edremit Körfezi ve Ege sahilleri gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayanlar, İstanbul ve Trakya bölgesindeki kentlere geçmek için Çanakkale merkez feribot iskelesinde yaklaşık 1 kilometrelik araç yoğunluğu oluşturdu. Trafik polisleri, hem feribota binecek tatilcileri hem de şehir içinde giden sürücüleri yönlendirerek, trafiğin akışını sağlamaya çalışıyor.

Öte yandan, Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımının sağlandığı Gestaş firmasınca Çanakkale- Eceabat hattında 3, Çanakkale- Kilitbahir hattında 4, Lapseki- Gelibolu hattında 5, Gökçeada- Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada- Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla doldur boşalt usulü sefer yapılıyor.

 

 

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