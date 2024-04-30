TAV Havalimanları'nda üst düzey ayrılık

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre Mustafa Sani Şener, kurucu ortağı olduğu ve 25 yıl boyunca İcra Kurulu Başkanı, son iki yılda da Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak yer aldığı TAV Havalimanları'ndaki görevini bırakıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şener, 1997 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı yap-işlet-devret projesiyle ile başlayan ve geride kalan 27 yılda küresel bir marka haline gelen TAV Havalimanları'nın, bugün dünyanın önde gelen havalimanı işletmecilerinden birisi olduğunu belirtti.

TAV Havalimanları'nda 25 yıl boyunca görev yaptığı İcra Kurulu Başkanlığı makamını bıraktıktan sonraki iki yıl geçiş dönemini de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak tamamladığını vurgulayan Şener, "Bundan sonraki süreçte, TAV Havalimanları'ndaki yönetim ekibinin bilgisi, tecrübesi ve çalışkanlıklarıyla şirketin çok daha iyi yerlere geleceğine inancım sonsuzdur. Türkiye'de ve dünyada pek çok ilklere imza atmış havacılık sektörüne ait öncü bir şirket olmanın gururunu her zaman yaşadık ve bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz" dedi.