Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.294,26 %0,54
        DOLAR 42,6944 %0,21
        EURO 50,1614 %0,15
        GRAM ALTIN 5.883,62 %0,46
        FAİZ 38,19 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 87,44 %0,40
        BITCOIN 92.341,00 %-0,59
        GBP/TRY 57,1708 %0,11
        EUR/USD 1,1740 %0,02
        BRENT 61,53 %0,41
        ÇEYREK ALTIN 9.619,72 %0,46
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Tavuk eti üretimi arttı, yumurta üretimi azaldı - Alışveriş Haberleri

        Tavuk eti üretimi arttı, yumurta üretimi azaldı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,9 azalırken tavuk eti üretimi yüzde 8,7 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2025 - 10:42 Güncelleme: 12.12.2025 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tavuk eti üretimi arttı, yumurta üretimi azaldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. 

        Buna göre, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,9 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,3 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 8,7 arttı. Ocak - Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 8,3 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 10,1 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 12,3 arttı.

        Bir önceki ay 228 bin 846 ton olan tavuk eti üretimi Ekim ayında yüzde 8,1 oranında artarak 247 bin 392 ton oldu.

        Bir önceki ay 1 milyar 730 milyon 798 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Ekim ayında yüzde 4,5 oranında artarak 1 milyar 808 milyon 918 bin adet oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Annesi, babası ve ağabeyini öldürmüştü! Silahın ses desibelini araştırmış!
        Annesi, babası ve ağabeyini öldürmüştü! Silahın ses desibelini araştırmış!
        Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum
        Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için çalışıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için çalışıyoruz
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok!
        3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok!
        Jel ojeler üreme sağlığını tehlikeye atıyor
        Jel ojeler üreme sağlığını tehlikeye atıyor
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kızının düğün hazırlığı için gelmişti...
        Kızının düğün hazırlığı için gelmişti...
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        G.Saray Antalyaspor deplasmanında!
        G.Saray Antalyaspor deplasmanında!
        "Kendimi sınırsız hissediyorum"
        "Kendimi sınırsız hissediyorum"
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Yol kan gölüne döndü: 4 ölü, 5 yaralı!
        Yol kan gölüne döndü: 4 ölü, 5 yaralı!
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Parkta çocuk cinayeti! Katil 16 maktul 15 yaşında!
        Parkta çocuk cinayeti! Katil 16 maktul 15 yaşında!
        9 üniversiteye yeni rektör atandı
        9 üniversiteye yeni rektör atandı
        İlginç yılbaşı gelenekleri
        İlginç yılbaşı gelenekleri
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"