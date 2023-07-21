Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yemek Yapma Tavuk Sote Tarifi: Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Tavuk sote tarifi: Tavuk sote nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Yemek tarifleri arasında lezzetli ve pratik olduğu için en çok tercih edilen yemeklerden birisi tavuk sotedir. Tavuğun lezzetinin sebzelerle buluşmasının ardından sıcak sıcak servis edilmesiyle mideleri şenlendiren bir yemek karşımıza çıkmaktadır. Tavuk sote tek başına tüketilebildiği gibi pirinç pilavı, makarna gibi eşlikçilerle de birbirine çok yakıştırılır ve beraber servis edilir. Pratiklik açısından hızlı ve kolay pişirebilecek bir yemek yapmak istediğinizde sizin için derlediğimiz tavuk sote tarifi ile akşam yemeğinizi hazırlayabilirsiniz.

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tavuk sote tarifi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tavuk sote yemeği tavada yüksek ateşte pişirilen bir lezzettir. Yüksek harlı ateşte pişen tavuk ve sebzeler tatlarını kaybetmeden lezzetlerini bir araya getirerek kısa bir zaman içinde pişmektedir. Yüksek ateşte pişirilme yapıldığında sebzelerde kuruma olmadan ve tavuk eti sertleşmeden sotelenmektedir. Tavada sotelenerek pişirilen yemekler mutlaka sık sık tavanın sallanmasıyla pişirilmelidir. Pişirilen tavuklar ve sebzeler birbirine yakın boyutta veya eşit olarak kesilmelidir.

        Tavuk sote yapılışı teknik detaylara takılmadığınızda pratik ve kolay bir yemektir. Gerek misafirleriniz için gerek ise günlük aile yemeklerinizde tavuk sote tarifini keyifle pişirebilirsiniz. Tavuk sote yemeği çocuklarında severek yediği yemekler arasında yer alır. İçerisinde bulunan beyaz et ve sebzeler vitaminin kaybetmeden doğru bir şekilde pişirildiğinde çocukların gerekli vitaminleri alması için yararlı olmaktadır. Dilerseniz tavuk sote yanına çorba veya başka bir eşlikçi yaparak çocuklarınıza servis edebilirsiniz.

        REKLAM

        Tavuk sote yanına birden fazla yakışan eşlikçi bulunur. Bunların başında sade pirinç pilavı ve makarna gelmektedir. Servis tabağının bir tarafına tavuk sote diğer tarafına da pirinç pilavı koyarak servis yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde makarna yaptığınızda bu şekilde servis yapmanız mümkün. Tavuk sote yanına makarna yaptığınızda istediğiniz şekilde ve lezzette yapabilirsiniz. Salçalı, kremalı veya sevdiğiniz bir sos ile makarnanızı sunabilirsiniz.

        • Kaç kişilik:2 ve 3 kişilik
        • Hazırlama süresi:15 dakika
        • Pişirme süresi:25 dakika
        • Kalori:1 porsiyon 295 kalori

        Tavuk Sote Malzemeleri

        • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
        • 300 gram kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü
        • 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan
        • 1 adet kırmızı biber
        • 1/2 adet yeşil biber
        • 1 adet kabukları soyulmuş ve doğranmış domates
        • 1 çay kaşığı karabiber
        • 1 çay kaşığı tuz
        • 1 çay kaşığı kuru nane
        • 1 çay kaşığı pul biber

        Tavuk Sote Nasıl Yapılır?

        Yapılış-1

        • Öncelikle tavuk sote yapımı için tavamızı alalım. İçerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim ve ocağın altını açalım.
        • İçerisine kuşbaşı doğranmış olan 300 gram tavuk göğsünü ekleyelim ve yüksek ateşte sotelemeye başlayalım.
        • 1 adet kuru soğanı yemeklik olacak şekilde ince ince doğrayalım.
        • Tavuklar sotelenmeye başladığında doğranan soğanları tavaya ekleyelim.
        • Tavuk ve soğanları sotelemeye devam edelim.
        • Yeşil biber ve kırmızı biberleri doğrayalım. Kırmızı kapya biberi yarım ay şeklinde de doğrayabilirsiniz.
        • Biberleri tavaya ilave edelim.
        • Sotelemeye devam edelim.
        • 1 adet domatesin kabuklarını soyarak küp olacak şekilde doğrayalım.
        • Tavadaki diğer malzemelerin üzerine ekleyelim ve ocağın altını kısalım pişirmeye devam edelim.
        • Soteleme işlemine devam ederken domatesler suyunu çektikten sonra içerisine 1 çay kaşığı tuz ekleyelim.
        • Ardından 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kuru nane, 1 çay kaşığı pul biber ekleyelim.
        • İyice karıştıralım ve pişirmeye devam edelim.
        • Tavukların rengi dönmeye başlayıp domates ve biberler iyice piştiğinde ocağın altını kapatalım.
        • Tavuk soteniz servis edilmeye hazır.
        • Dilerseniz tek başına dilerseniz yanında eşlikçiler ile sunum tabağında servis edebilirsiniz.

        Afiyet olsun!

        Ağlayan kek tarifi
        Ağlayan kek tarifi
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Özel ekiple çözülen yorgun mermi cinayetinde müebbet istemi!
        Özel ekiple çözülen yorgun mermi cinayetinde müebbet istemi!
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        "Bursaspor'un sesini duyun!"
        "Bursaspor'un sesini duyun!"
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Yol isteyen taksiye çarptı! Sürücüyü darp etti
        Yol isteyen taksiye çarptı! Sürücüyü darp etti
        Mert Müldür derbisi!
        Mert Müldür derbisi!
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Termometreler 40'ın üzerine çıktı: Sıcak hava can aldı!
        Termometreler 40'ın üzerine çıktı: Sıcak hava can aldı!
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü
        Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı