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Tavuk suyu bozulur mu, nasıl saklanmalı? Tavuk suyu dolapta kaç gün dayanır?

Tavuk suyu yemeklerin lezzetlerinden biridir. Özellikle pilav ve yemeklere tavuk suyu ayrı bir tat katar. Küçük çocukların kemik gelişimlerinde de önemli bir rol oynayan tavuk suyu insan sağlığı için oldukça faydalıdır. İşte, detaylar.

Tavuk Suyu Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Tavuk Suyu Dolapta Kaç Gün Dayanır?
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Bağışıklık sistemimiz üzerinde güçlendirici rol oynayan tavuk suyunun tüketimi konusunda da farklı alternatifleri mevcuttur. Hazır olarak tüketilen tavuk suyuna göre evde yapılan tavuk suyu daha faydalı olacaktır. Tavuk Suyu bozulur mu, Tavuk Suyu dışarıda ve dolapta kaç gün dayanır, kaç gün bekler ve kaç günde bozulur? Tavuk Suyu nasıl saklanmalıdır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

Tavuk Suyu Bozulur Mu?

Tavuk suyunun bozulma süresi tamamen tutulduğu koşullara bağlıdır. Tavuk suyu buzdolabında ağzı kapalı bir şekilde 2-3 gün saklanabilir. Buzlukta ise bu süre 4 aya kadar çıkmaktadır. Tavuk suyu buzdolabından çıktıktan sonra herhangi bir ısı değişikliğine maruz kalmamalıdır. Bu ısı değişimi tavuk suyunun bozulmasına sebebiyet verebilir.

Tavuk Suyu Kaç Gün Dayanır?

Pişmiş tavuk suyu buzdolabında 3 gün kadar saklanabilir. Ancak 3 günden sonra bozulmaya başlayacağı için bu süreyi aşmamaya özen göstermelisiniz. Derin dondurucuda tavuk suyu 4 aya kadar tazeliğini korur. Elbette ki tavuk suyunu patates, havuç tarzı besinlerle karıştırmadan koymalıyız.

Tavuk Suyu Dolapta Kaç Gün Dayanır?

Tavuk suyu buzdolabından en fazla 3 gün kadar tutulmalıdır. Tavuk eti ısı değişimlerinden kolayca etkilenen bir besindir. Bu sebeple tekrar tekrar dolaptan çıkarıp dolaba koymak tavuk suyunun bozulmasına sebebiyet verebilir. O sebeple tek kullanımlık olarak tüketmek daha uygun olacaktır. Tavuk suyunu saklamak için en iyi yöntem buzluktur. Buzlukta 4 aya yakın bir süre bozulmadan durabilir.

Tavuk Suyu Kaç Gün Bekler?

Tavuk suyu dolap dışında yani dış ortamda en fazla 2 saat bozulmadan kalabilir. Bakteriler dış ortamda üreme yönünden daha müsait bir yapıda olduğundan dolayı dolapta olduğu gibi günlerce bekletilmemelidir. Tavuk suyu buzdolabında ise 3 gün kadar bekletilebilir. Buzluk ya da derin dondurucu da bu süre 4 aya kadar çıkmaktadır.

Tavuk Suyu Kaç Günde Bozulur?

Evde yapılan tavuk suyu katkılı olmadığından dolayı hem ailemiz hem de bizim için daha sağlıklıdır. Tavuk ve et tarzı besinleri evde hazırlayacaksak dikkat etmemiz gereken bazı püf noktalar vardır. Tavuk eti oda sıcaklığında oldukça kısa bir sürede bozulur. Bu bozulma da gıda zehirlenmesine yol açabilir. Şayet tavuk suyu oda sıcaklığında ise en geç iki saatte tüketilmelidir. Buzdolabına koymadan önce tavuk suyunu iyice süzüp dinlendirmek gereklidir. Dinlendirme işlemi bittikten sonra tavuk suyunu hava almayan bir kap ya da tencereyle birlikte buzdolabına koyabilirsiniz. Buzdolabındaki raf ömrü ortalama 3 gün kadardır. Tavuk suyunu buzdolabı poşetlerine koyup buzluğa atabilirsiniz. Buzlukta 4 ay kadar muhafaza edebilirsiniz. Tavuk suyu buzlukta 4 aydan sonra bozulmaya başlayacaktır.

Tavuk Suyu Nasıl Saklanmalı?

Tavuk suyunu saklama konusunda pek çok alternatif bulunmaktadır. En önemli detay ise tavuk suyunun hava almamasıdır. Öncelikle pişen tavuğun suyu süzülmeli ardından tavuğun soğuması beklenmelidir. Tavuk soğuduktan sonra ise çelik tencereyle birlikte hava almayacak şekilde buzdolabına konulmalıdır. Poşet yardımıyla tavuk suyunuzu buzlukta da saklayabilirsiniz. Buzluk, tavuk suyunu saklamak için en uygun alternatiftir.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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