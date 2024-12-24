Tavuk suyu çorba tarifi: Evde pratik ve nefis tavuk suyu çorba nasıl yapılır?

Tavuk suyu çorba, tavuk suyunun zengin aromasıyla hazırlanan, lezzetiyle herkesin beğenisini kazanan bir yemektir. Doyurucu ve hafif olmasıyla hem ana yemek öncesi hem de tek başına ideal bir seçenek sunar. Bu tarifte, klasik bir tavuk suyu çorbayı evde pratik bir şekilde yapmanın püf noktalarını bulacaksınız.

Tavuk Suyu Çorba Malzemeleri

1 litre tavuk suyu

1 su bardağı haşlanmış tavuk eti (didiklenmiş)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı un

1 çay bardağı süt

1 adet yumurta sarısı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Servis İçin:

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İnce kıyılmış maydanoz Tavuk Suyu Çorba Nasıl Yapılır? Tavuk suyu çorba herkesin severek tükettiği ve kış aylarının kurtarıcısı olan muhteşem bir çorbadır. İşte tavuk suyu çorba tarifi: Tavuk göğsü veya but kullanarak 1 litre tavuk suyunu hazırlayın.

Tavukları haşladıktan sonra suyunu süzün ve ayrı bir kaba alın.

Haşlanmış tavuğu küçük parçalara ayırarak çorba için hazır hale getirin.

Tencereye tereyağı ve sıvı yağı koyarak eritin.

Üzerine unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar, yaklaşık 2-3 dakika, orta ateşte kavurun.

Kavrulan una yavaş yavaş tavuk suyunu ekleyerek karıştırın. Çırpıcı kullanarak topaklanmayı önleyin.

Ayrı bir kasede süt ve yumurta sarısını çırpın.

Hazırladığınız karışımdan bir kepçe sıcak çorba suyunu alıp sütlü karışıma ekleyerek ılıştırın.

Terbiyeyi tencereye yavaş yavaş dökerken sürekli karıştırın.

Didiklenmiş tavuk etlerini tencereye ekleyin.

Tuz ve karabiberi ilave edin.

Çorbayı kısık ateşte 10 dakika daha kaynatın.

Tavuk suyu çorbayı kaselere alın. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpiştirin ve yanında limon dilimleri ile servis edin.

Arzuya göre karabiber veya pul biberle lezzetlendirebilirsiniz. Tavuk suyu çorba yapımı kolay ve pratiktir. Bunun yanında belli püf noktalarına uyulduğunda daha lezzetli olabilir. İşte tavuk suyu çorba yapılışı sırasında dikkat edilmesi gerekenler: