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HABERTURK.COM

Derviş Zaim'in 'Tavuri' adlı belgeseli 42'nci İstanbul Film Festivalinde yarışma dışı olarak gösterildi.

'Tavuri', 20'nci True-False Film Festivali’nde 2 ve 5 Mart 2023'te ABD'li izleyicilere sunulmuştu.

'Tavuri', Derviş Zaim'in daha önce gerçekleştirdiği filmlerinden konu, tür ve yaklaşım olarak ayrılıyor. Zaim, yapıtında suç olgusuna ve suçluların dünyasına göz atıyor ve Tavuri (Şeytan) lakaplı efsane dolandırıcı Mustafa Serttaş'ı konu ediniyor.

Çekimlere 2014'te başlanan 'Tavuri' bir taraftan toplum, kötülük, suç, ceza süreçleri üzerine sorular sorarken, diğer taraftan kurmaca dışı sinemanın sınırları üzerine düşünmeyi amaçlıyor.