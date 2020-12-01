Aylarca çalıştı, formayı kaptı! 0:00 / 0:00

Galatasaray'da Taylan Antalyalı rüzgarı esiyor! Geçen sezon transfer olduğu sarı-kırmızılı formayla bu sezon bambaşka bir havaya bürünen 25 yaşındaki futbolcu son olarak attığı golle de taraftarı mest etti. Kariyerinin büyük bölümünde forvete yakın oynayan, bu sezon ise savunma önünde rol alan Taylan, Galatasaray'ı adeta sırtladı. İşte 25 yaşındaki futbolcunun dönüşümü...

Galatasaray'a transfer olmadan önce daha çok forvet arkasında görev alan Taylan gösterdiği performansla kendisine İstanbul kapılarını açmıştı. Geçen sezon Galatasaray'da zaman zaman forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon öncesinde savunmanın önüne geçti, adeta yeniden doğdu.

ORGANİZASYONUN MERKEZİ OLDU

Sarı-kırmızılıların Marcao'yla birlikte oyun kurmasındaki kilit rolü üstlenen Taylan, zorlu görevin altından başarıyla kalkmasını bildi. Galatasaray ataklarını şekillendiren iki isimden olan genç futbolcu esas başarıyı ise savunmadaki rolüyle üstlendi.

2,1'lik ortalamasıyla sarı-kırmızılıların maç başına en çok top kapan oyuncusu olan rakipten kazanılan toplarda da Marcao ve Luyindama'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor. Sahada adeta basmadık yer bırakmayan ve sahipsiz top kazanma ile kazanılan ikili mücadelelerde de takımın en iyi oyuncularından olan Taylan istatistiklerini geçen sezonlara göre katladı.

Camia transfer döneminde orta saha transferi beklerken Taylan Antalyalı koca yaz sıkı çalıştı. Teknik ekibe Selçuk İnan ve Albert Riera'nın da katılımıyla özel çalışmalar da yapan başarılı futbolcu yeni rolüne kısa sürede adapte oldu. Formayı kaptıktan sonra da kendisini geliştirmeyi sürdüren Taylan 25 yaşında bambaşka bir futbolcuya dönüştü. Galatasaray'ın hem hücum hem de savunmadaki kilit oyuncularından olan yıldız, performansıyla Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'e de mesaj verdi.