Berkun Oya'nın senaryosunu yazdığı 'Azizler', orta yaşlarına geldiğinde sevmediği bir işte çalışan, ev hayatı kocasının beş parasız kalması sonucu yanına taşınan kız kardeşi ve ailesi sebebiyle çekilmez bir hâl alan ve dört yıllık ilişkisinin artık bir sona geldiğine inanan 'Aziz'in, bu bunaltıcı döngüden çıkmaya çalışırken başından geçenleri konu ediniyor.

Oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Engin Günaydın, Binnur Kaya, İrem Sak, Fatih Artman, İlker Aksum, Öner Erkan, Gülçin Santırcıoğlu'nun yer aldığı filmi Yağmur Taylan ile Durul Taylan yönetecek. 'Azizler', Taylan Biraderler'in 10 yıl yöneteceği ilk film olacak.

TAYLAN BİRADERLER FİLMLERİ

OKUL (2004)

İzleyici Sayısı: 131.421

Hasılat: 1.288.732 ₺

KÜÇÜK KIYAMET (2006)

İzleyici Sayısı: 383.749

Hasılat: 2.777.457 ₺

VAVİEN (2009)

İzleyici Sayısı: 836.521

Hasılat: 4.510.310 ₺

TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 1.351.691

TOPLAM HASILAT: 8.576.499 ₺