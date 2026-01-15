Taylan Bulut: Kupayı kazanmak istiyoruz

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Keçiörengücü'nü 3-0 yenen Beşiktaş'ın oyuncularından Taylan Bulut, galibiyeti değerlendirdi.

"KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Taylan Bulut, "Yeni yıla iyi başlıyoruz, ben de ilk asistimi yaptım. Bu şekilde devam etmek ve kupayı kazanmak istiyoruz." dedi.

19 yaşındaki genç futbolcu, "İdmanlardan sonra ortalara çok çalışıyoruz. Sonucunda da maçlarda böyle asist oluyor." sözlerini sarf etti.