Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Taylan Bulut: Kupayı kazanmak istiyoruz - Futbol Haberleri

        Taylan Bulut: Kupayı kazanmak istiyoruz

        Beşiktaş'ın oyuncularından Taylan Bulut, Türkiye Kupası'ndaki 3-0'lık Keçiörengücü galibiyetinin ardından, "Kupayı kazanmak istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 22:54 Güncelleme: 15.01.2026 - 22:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kupayı kazanmak istiyoruz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Keçiörengücü'nü 3-0 yenen Beşiktaş'ın oyuncularından Taylan Bulut, galibiyeti değerlendirdi.

        "KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"

        Taylan Bulut, "Yeni yıla iyi başlıyoruz, ben de ilk asistimi yaptım. Bu şekilde devam etmek ve kupayı kazanmak istiyoruz." dedi.

        19 yaşındaki genç futbolcu, "İdmanlardan sonra ortalara çok çalışıyoruz. Sonucunda da maçlarda böyle asist oluyor." sözlerini sarf etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Akdeniz foku sahilde görüldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde nesli tehlike altındaki türlerden olan Akdeniz foku bir otelin sahilinde karaya çıktı. Otel çalışanlarının beslediği fok, bir süre sonra denize döndü. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adana'yı sarsan aile faciası
        Adana'yı sarsan aile faciası
        "İran'a ciddi sonuçları olacağı söylendi"
        "İran'a ciddi sonuçları olacağı söylendi"
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Film gibi kovalamaca
        Film gibi kovalamaca
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        Nazım Hikmetli veda
        Nazım Hikmetli veda
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı