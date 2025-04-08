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        Haberler Dünya Tayland'da bir restoran, müşterilerin vücut ölçülerine göre indirim yapıyor | Dış Haberler

        Tayland'da bir restoran, müşterilerin vücut ölçülerine göre indirim yapıyor

        Tayland'da bir restoran, girişe koyduğu vücut ölçüm direkleriyle müşterilerin vücut boyutlarını ölçerek, kilolarına göre indirim yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 21:40 Güncelleme: 08.04.2025 - 21:40
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        Hindustan Times'ın haberine göre, Tayland'ın kuzeyindeki Chiang Mai şehrinde bulunan bir restoranın getirdiği uygulama, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

        Restoranın girişindeki çubuklarla oluşturulan beş farklı genişlikteki vücut ölçüm aralıklarından geçmesi istenen müşteriler, ne kadar zayıflarsa o kadar indirime tabi tutuluyor.

        En ince aralıktan geçebilen müşterilere yüzde 20 indirim uygulanırken, en geniş aralıktan geçebilenlere ise yüzde 5 indirim yapılıyor. Hiçbirinden geçemeyenler ise "Tam fiyat, üzgünüz." afişiyle karşılaşıyor.

        Öte yandan bu uygulama, kilolu insanları eğlence kisvesi altında küçük düşürebileceği gerekçesiyle sosyal medyada eleştiriliyor.

        Uygulamanın ayrımcılığa yol açtığını savunan sosyal medya kullanıcıları, "Eğer geçemezsem, daha fazla para mı ödeyeceğim? Bu çok rencide edici." gibi ifadelerle bu uygulamayı eleştirdi.

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