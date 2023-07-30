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        Haberler Dünya Tayland'da havai fişek deposundaki patlamada 9 kişi öldü, 115 kişi yaralandı

        Tayland'da havai fişek deposundaki patlamada 9 kişi öldü, 115 kişi yaralandı

        Tayland'da havai fişek deposunda meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybetti, 115 kişi yaralandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.07.2023 - 09:45
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        Tayland'da bir havai fişek deposunda meydana gelen patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi, 115 kişi yaralandı.

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        Tayland'ın güneyindeki Narathiwas eyaletinde havai fişek deposunda patlama oldu.

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        Yetkililer, patlama sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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        Narathiwas Valisi Sanan Pongaksorn, patlamada ilk belirlemelere göre 115 kişinin yaralandığını ve yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğunu söyledi.

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        Deponun çevresindeki 100 civarı konutun hasar gördüğünü belirten Sanan, buralarda yaşayan 500 ila 800 kişinin geçici olarak başka bir yere yerleştirileceğini belirtti.

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        Sanan, kazanın, depodaki inşaatta demir işlenirken kıvılcımların patlayıcılara sıçraması sonucu meydana gelmiş olabileceğini kaydetti.

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        *Haberin görselleri Associated Press ve İHA tarafından servis edilmiştir.

        #tayland
        #havai fişek deposu
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