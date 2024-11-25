Taylor Swift konserine giden Kanada Başbakanı'na tepki: Sokaklar yanıyor, Justin Trudeau dans ediyor

Başbakan'ın konser eğlencesinin zamansız olduğunu savunanlar, onun bu zamanı pop şarkılarıyla dans etmek yerine, isyanları bastırmak için kullanmasını tercih ettikleri şeklinde yorumlar yaptı.

Pek çok kişi, "Sokaklar yanıyor, Trudeau dans ediyor" eleştirisinde bulundu.