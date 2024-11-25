Taylor Swift konserine giden Kanada Başbakanı'na tepki: Sokaklar yanıyor, Justin Trudeau dans ediyor
Taylor Swift'in Toronto'da verdiği konseri seyretmeye giden Kanada Başbakanı Justin Trudeau, eğlendiği anların sokaklardaki protesto gösterileriyle aynı zamana denk gelmesi nedeniyle tepki çekti
Taylor Swift'in konserlerine ünlülerin katılımı hiçbir zaman eksik olmadı.
Cuma gecesi de ünlü şarkıcının Toronto konserinin seyircileri arasında Kanada Başbakanı Justin Trudeau vardı.
Taylor Swift'in 'Eras' adlı dünya turnesi kapsamında verdiği Rogers Center'daki hınca hınç dolu konserinde, Justin Trudeau, Swift'in şarkılarına eşlik edip dans ederken görüntülendi.
Hiç kimse onu seyretmiyormuşçasına rahat tavırlar içinde dans eden Justin Trudeau'nun eğlence görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve geniş çapta yankı buldu.
Bazı taraftarları, Başbakan'ın eğlence görüntülerini pozitif yorumlarla karşılarken, pek çok kişi tepkisini dile getirdi.
Taylor Swift konseri esnasında Montreal sokakları karıştı.
Filistin yanlısı protestolar büyük çaplı ayaklanmalara dönüşürken, şiddet görüntülerine de sahne olan protestoların yaşandığı anlarda Justin Trudeau'nun geceyi izinli geçirmesi tepkilere yol açtı.
Sosyal medya yorumlarında pek çok kişi, konser görüntülerinin, Justin Trudeau'nun başbakan olarak ne kadar etkisiz olduğunu gösterdiğini belirtti.