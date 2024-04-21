Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Taylor Swift'ten beklenen rekor geldi - Magazin haberleri

        Taylor Swift'ten beklenen rekor geldi

        Yeni albümü 'The Tortured Poets Department'ı cuma günü çıkaran Taylor Swift'in çok ses getiren albümü, çıkar çıkmaz bir rekora da imza attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 12:13 Güncelleme: 21.04.2024 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beklenen rekor geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Taylor Swift'in merakla beklenen 'The Tortured Poets Department' adlı albümünü yayınlamasının ardından rekor haberi de geldi. Ünlü şarkıcının 11'inci stüdyo albümü, Spotify'da bir günde en çok dinlenen albüm oldu. Ünlü pop yıldızı aynı zamanda bir günde en çok dinlenen sanatçı oldu.

        Taylor Swift'in cuma günü çıkan ve dünyanın dört bir yanında bulunan hayranlarını çılgına çeviren yeni albümü, ünlü yıldızın eski ilişkilerinde yaşadığı kalp kırıklığını açığa çıkardığı ve öfkesini eski sevgililerine yönlendirdiği düşünülen 31 parçayı içeriyor. Swift, önce 16 şarkılık planlanan albümünü, birkaç saat sonra da ek 15 parçayı yayınlamıştı.

        REKLAM

        Taylor Swift, yeni albümünü şubat ayında Grammy Ödülleri'nde sahnede duyurmuştu. Albümde Swift'in eski sevgilisi İngiliz oyuncu Joe Alwyn hakkında olduğu düşünülen 'So Long', 'London' gibi parçalar bulunuyor. Altı yıl Alwyn'le birlikte olan 34 yaşındaki ABD'li sanatçı Swift, daha önce Londra'ya taşınmıştı.

        Başka bir şarkısı 'But Daddy I Love Him'in de Swift'in geçen yıl The 1975'in solisti Matty Healy ile yaşadığı öne sürülen ancak hiçbir zaman onaylanmayan aşkına ithafen yazıldığı düşünülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #taylor swif
        #Spotify
        #yeni albüm
        #rekor
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Siyahtan beyaza...
        Siyahtan beyaza...
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Buruk'un ilk 11'i!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Dönüşlerin efendileri
        Dönüşlerin efendileri
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri