        Taylor Swift'ten yeni albüm partisine çağrı - magazin haberleri

        Taylor Swift'ten yeni albüm partisine çağrı

        Taylor Swift, 89 dakikalık özel sinema etkinliğiyle hayranlarına sürpriz yapıyor. Yeni albüm tanıtımı için düzenlenen etkinlikte, klip prömiyeri ve kamera arkası görüntüleri, heyecan uyandırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 15:21 Güncelleme: 24.09.2025 - 15:21
        89 dakikalık sürpriz
        Taylor Swift, yeni albümü 'The Life of a Showgirl'ün çıkışını özel bir sinema etkinliğiyle taçlandıracağını duyurdu. Dünyaca ünlü şarkıcı, 3 Ekim'de, yeni albümünün çıktığı gün başlayacak olan 89 dakikalık bir tanıtım partisi etkinliği olan 'Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl' ile sinema salonlarında olacak.

        5 Ekim'e kadar ABD’deki sinema salonlarında gösterilecek olan etkinlikte, Taylor Swift’in yeni şarkısı 'The Fate of Ophelia' için çekilen klibin dünya prömiyeri yapılacak.

        Birçok Taylor Swift hayranı için ilk ve en önemli ilgi odağı, yeni albümden merakla beklenen 'The Fate of Ophelia' şarkısının ilk klibinin gösterimi olacak. Programın vaat edilen 89 dakikalık süresinde yer alan diğer unsurlar arasında klibin kamera arkası görüntüleri, albümdeki diğer şarkıların şarkı sözü videoları ve Swift'in bu yeni şarkılar hakkındaki daha önce hiç görülmemiş kişisel düşünceleri yer alacak.

        Taylor Swift, sosyal medya paylaşımında hayranlarını davet ederken şu ifadeleri kullandı: Size ışıltılı bir davetim var! The Official Release Party of a Showgirl sadece 3-5 Ekim’de sinemalarda! Dünya prömiyeri, kamera arkası görüntüler, ilham kaynakları ve yepyeni videolar sizleri bekliyor.

