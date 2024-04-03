Tayvan açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem, Japonya'da tsunami uyarısı

BBC

Tayvan açıklarında yerel saatle sabah 09:00'dan biraz önce (TSİ 03:00) 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Japon Meteoroloji Kurumu, sarsıntının büyüklüğünü 7,5 olarak açıklarken, ülkenin güneyindeki Okinawa Adası için tsunami uyarısında bulunuldu ve dalgaların boyunun üç metreyi bulabileceği belirtildi.

Sarsıntı sonrası Tayvan'da elektrik kesintileri meydana geldiği bildirildi.