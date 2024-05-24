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        Haberler Spor Futbol TBF Başkan Vekili Ömer Onan görevinden ayrıldı - Futbol Haberleri

        TBF Başkan Vekili Ömer Onan görevinden ayrıldı

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer aldığı için TBF'deki görevinden ayrılma kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 14:53 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:53
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        Ömer Onan TBF'deki görevinden ayrıldı
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        Fenerbahçe Kulübünde başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Ömer Onan, TBF Başkan Vekilliği görevinden ayrıldığını açıkladı.

        Onan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Saygıdeğer basketbol camiası ve sporseverler; Türkiye Basketbol Federasyonunda üst düzey yönetici, yönetim kurulu üyesi ve son olarak da başkan vekili olarak, 2016 yılından bu yana sürdürdüğüm görevlerimden ayrılma kararı aldığımı bilgilerinize sunarım. Hem oyuncu hem de yönetici olarak Fenerbahçe Spor Kulübünde bulunduğum süreçte, birlikte çalışmaktan büyük onur ve gurur duyduğum, değerli büyüğüm Sayın Aziz Yıldırım ile yeni bir hedefe yürümek için aldığım bu kararın herkes için hayırlı olmasını dilerim. Türkiye Basketbol Federasyonunda bulunduğum süreçte, her zaman omuz omuza çalıştığımız başta başkan Hidayet Türkoğlu olmak üzere, yönetim kurulu üyeleri ile tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte de kendilerine başarılar diliyorum."

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