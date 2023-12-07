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        Haberler Spor Basketbol STBL TBF Disiplin Kurulu'ndan Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama cezası - Basketbol Haberleri

        TBF Disiplin Kurulu'ndan Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama cezası

        Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko maçındaki tribün olayları nedeniyle Beşiktaş Emlakjet'e bir maç seyircisiz oynama ve 325 bin TL para cezası verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 23:27 Güncelleme: 07.12.2023 - 23:43
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        TBF'den Beşiktaş'a 1 maç ceza!
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        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Emlakjet'e bir maç seyircisiz oynama cezası verildiğini duyurdu.

        Açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle Beşiktaş Emlakjet'e bir maç seyircisiz oynama ve 325 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

        YAM MADAR'IN YÜZÜNE GELEN YABANCI MADDEYLE KAŞI AÇILDI

        Karşılaşmanın ikinci periyodunda sahaya atılan yabancı maddelerden birinin Fenerbahçe oyuncusu Yam Madar’ın yüzüne isabet etmesi üzerine karşılaşma bir müddet durmuş, kaşı açılan sarı-lacivertli sporcunun bir süre saha içinde yapılan tedavisine soyunma odasında devam edilmişti.

        Madar'a gelen yabancı cisim sonrası hakemler, tribünleri uyarmak için anons yaptırmıştı.

        Fenerbahçe Beko ise yaşanan olay sonrası Yam Madar'ın kısmi görme kaybı yaşadığını açıklamıştı.

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