TBMM Başkanı Kurtulmuş, iktidar ve muhalefet kulislerinde milletvekilleriyle sohbet etti - Güncel haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, iktidar ve muhalefet kulislerinde milletvekilleriyle sohbet etti - Güncel haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, iktidar ve muhalefet kulislerinde milletvekilleriyle sohbet etti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te iktidar ve muhalefet kulislerini ziyaret ederek milletvekilleriyle bir araya geldi

Anadolu Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 19:30 Güncelleme: 15.02.2024 - 19:30 facebook

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