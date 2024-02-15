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        Haberler Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş, iktidar ve muhalefet kulislerinde milletvekilleriyle sohbet etti - Güncel haberler

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, iktidar ve muhalefet kulislerinde milletvekilleriyle sohbet etti

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te iktidar ve muhalefet kulislerini ziyaret ederek milletvekilleriyle bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 19:30 Güncelleme: 15.02.2024 - 19:30
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        TBMM Başkanı Kurtulmuş milletvekilleriyle görüştü
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        Kurtulmuş, Genel Kurul çalışmaları devam ederken önce iktidar kulisine gelerek AK Parti milletvekilleriyle sohbet etti.

        Ardından muhalefet kulisine geçen Kurtulmuş, muhalefet partilerinin milletvekilleriyle görüştü. Kurtulmuş, kulis ziyareti sonrası nöbetçi bakan olarak Meclis'te bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile de bir araya geldi.

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        #HABER
        #Kurtulmuş
        #milletvekili

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