TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan DEM Parti'ye ziyaret Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında DEM Parti'yi ziyaret etti. DEM Parti merkezindeki görüşmenin ardından Kurtulmuş ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları kameraların karşısına geçerek kısa bir açıklama yaptı. TBMM'de çok büyük çoğunlukla siyasi partilerin uzlaşabileceği bir anayasa çalışmasını ortaya koymak için görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Kurtulmuş, detaylı açıklamayı diğer partileri de ziyaret ettikten sonra yapacaklarını kaydetti. DEM Parti EŞ Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise Türkiye'de bir yol temizliğine ihtiyaç var. Demokratik bir anayasanın yapılabilmesi için baskı rejiminin ortadan kalmasına ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Habertürk Giriş: 02.05.2024 - 13:01 Güncelleme: 02.05.2024 - 13:05 facebook

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