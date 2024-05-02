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        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan DEM Parti'ye ziyaret

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında DEM Parti'yi ziyaret etti. DEM Parti merkezindeki görüşmenin ardından Kurtulmuş ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları kameraların karşısına geçerek kısa bir açıklama yaptı. TBMM'de çok büyük çoğunlukla siyasi partilerin uzlaşabileceği bir anayasa çalışmasını ortaya koymak için görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Kurtulmuş, detaylı açıklamayı diğer partileri de ziyaret ettikten sonra yapacaklarını kaydetti. DEM Parti EŞ Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise Türkiye'de bir yol temizliğine ihtiyaç var. Demokratik bir anayasanın yapılabilmesi için baskı rejiminin ortadan kalmasına ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 13:01 Güncelleme: 02.05.2024 - 13:05
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        Kurtulmuş'tan DEM Parti'ye ziyaret
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları için salı günü başlayan siyasi parti ziyaretlerine devam ediyor.

        Kurtulmuş bu kapsamda bugün DEM Parti'yi ziyaret etti.

        DEM Parti merkezindeki görüşmenin ardından Kurtulmuş ve DEM Parti EŞ Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları kameraların karşısına geçti.

        TBMM'de çok büyük çoğunlukla siyasi partilerin uzlaşabileceği bir anayasa çalışmasını ortaya koyabilmek için görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Kurtulmuş detaylı açıklamayı diğer partileri de ziyaret ettikten sonra yapacaklarını söyledi.

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise "Türkiye'de bir yol temizliğine ihtiyaç var. Demokratik bir anayasanın yapılabilmesi için baskı rejiminin ortadan kalmasına ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

        Kurtulmuş, DEM Parti'nin ardından İYİ Parti ve Saadet Partisi Meclis gruplarını ziyaret edecek.

        Meclis Başkanı Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında ilk görüşmeyi salı günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le gerçekleştirmişti.

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        #Numan Kurtulmuş
        #TBMM
        #Yeni Anayasa
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