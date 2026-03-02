Canlı
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye artık terörün, çatışmanın ve şiddetin yeri olmasın

        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye artık terörün, çatışmanın ve şiddetin yeri olmasın

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'de artık terörün, silahın, çatışmanın ve şiddetin yeri olmasın. Türkiye'de bu aziz milletin arasında hiçbir şekilde bir daha kardeş kavgası olmasın, hiçbir şekilde güvensizlik olmasın" dedi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 22:40 Güncelleme:
        "Türkiye artık terörün, çatışmanın ve şiddetin yeri olmasın"

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Şeref Holü'nde TBMM çalışanları ile iftar programında bir araya geldi.

        Çalışanlar ile iftar sofrasında buluşmaktan duyduğu memnuniyetini ifade eden Kurtulmuş, TBMM'nin Türkiye demokrasisinin kalbi olduğunu belirtti. Kurtulmuş, Türkiye'deki milli iradenin fonksiyon görmesinin görünmez kahramanlarının TBMM personeli olduğunu belirterek, "Her birinizin birikiminizle, tecrübenizle, genç arkadaşlarımız da iyi niyetleriyle, gayretleriyle bu kutsal vazifeyi yerine getirebilmek için canla başla çalıştığınızı biliyorum. Hangi birimde olursanız olun, ne yapıyor olursanız olun, hepinizin işinizi en iyi şekilde yapmak için gayret sarf ettiğinizin farkındayım. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Her birinizin tam bir takım ruhuyla, tam bir ekip şuuruyla, yan yana, omuz omuza Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işlerinin daha disiplinli, daha ciddi ve daha güçlü bir şekilde deruhte edilmesi için gayret etmeye devam edeceğinizden hiç şüphem yoktur" ifadelerini kullandı.

        'RAMAZAN YARDIMLAŞMADIR'

        Ramazan ayının bireysel olarak olgunlaşmaya vesile olmasının yanında bir de sosyal yönünün bulunduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Ramazan, yardımlaşmadır, dayanışmadır, fakirle, fukarayla, yolda kalmışla evindeki sofrasını paylaşmaktır. Böylece ramazan ayının aslında zekatlarımızla, sadakalarımızla, fitrelerimizle toplumsal dayanışmaya da fevkalade önemli tesir ettiğini biliyoruz ve toplumu ayakta tutan önemli meselelerden birisinin de bu olduğunun farkındayız. Dolayısıyla ramazan ayı boyunca hem kendimiz hem de toplum için çalışıyoruz. Allah ramazanın birlik ve beraberlik ruhundan bizleri ayırmasın. Ramazanda ortaya çıkan beraberlik, birlik ve kardeşlik ruhunun ilanihaye devam etmesini bu ülkede bizlere nasip etsin" diye konuştu.

        'KURAL BAZLI ULUSLARARASI SİSTEM YERİNE GÜÇLÜNÜN KURAL KOYDUĞU SİSTEME DOĞRU GEÇİYORUZ'

        Kurtulmuş, dünyanın zor bir döneme girdiğini ve bu dönem içerisinde küresel sistemin yeni alt üst oluşlarla karşı karşıya kalındığını vurguladı. 3 yıldır Gazze'de devam edenlere ilave olarak artık bölgede hiçbir ülkenin egemenliğinin ortada kalmadığı bir döneme girildiğini söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

        "Kural bazlı bir uluslararası sistem yerine, güçlünün kural koyduğu bir sisteme doğru geçiyoruz. Onun için diyoruz ki bu şartlar altında ve özellikle bu coğrafyada millet olarak bizim çok güçlü olmamız, ayaklarımızı sağlam yere basmamız ve hiçbir şekilde içimizdeki farklılıkları başkalarının kullanabileceği bir zeminin hazırlanmasına fırsat vermememiz gerekir. Bu yaz boyunca sizlerin de çalışmalarınızla, emeklerinizle desteklediğiniz komisyon çalışmalarımızdaki muradımız buydu. Türkiye'de artık terörün, silahın, çatışmanın ve şiddetin yeri olmasın. Türkiye'de bu aziz milletin arasında hiçbir şekilde bir daha kardeş kavgası olmasın, hiçbir şekilde güvensizlik olmasın. Onun için bu ramazanın var olan birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daha da sağlamlaştırmasını temenni ediyoruz. Bu coğrafyanın yıldız ülkesi olan Türkiye'nin hep beraber; doğusuyla, batısıyla, Türküyle, Kürtüyle, Sünnisiyle, Alevisiyle hep beraber bir, beraber, kardeş ve aynı sofraları birleştiren bir millet olarak devam etmesini temenni ediyoruz. Bizim birliğimiz ve kardeşliğimiz asla geçici değildir. Ezeli olduğu gibi inşallah ebedidir. Ebedi olarak bu kardeşliği artırarak yolumuza devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kere daha her birinize çok teşekkür ediyorum"

        Fotoğraf: DHA

        Gaziosmanpaşa'da aynı mağazadan 1 ayda ikinci hırsızlık kamerada

        GAZİOSMANPAŞA'da 3 çocuk aynı mağazadan 1 ay içerisinde 2 kez hırsızlık yaptı. (DHA)

