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        Haberler Gündem Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi mesajı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi mesajı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğraması nedeniyle İran halkına ve hükümetine geçmiş olsun dileklerini ileterek, iyi haberler almayı temenni ettiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 21:57 Güncelleme: 19.05.2024 - 21:57
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        Kurtulmuş'tan Reisi mesajı
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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin geçirdiği helikopter kazasını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden iyi haberler almayı temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

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