        Haberler Gündem Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan komisyon raporu açıklaması | Son dakika haberleri

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan komisyon raporu açıklaması

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mili Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporu hakkındaki soru üzerine Kurtulmuş, "İlk raporlara baktığımız zaman partilerin arasında çok kolay uzlaşılacak bir zemin görünmüyor. Bu toplantılarla uzlaşılacak konular tespit edildi ve aşağı yukarı ana çerçeve ortaya çıkarılmış oldu" dedi

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 10.02.2026 - 15:15 Güncelleme: 10.02.2026 - 15:15
        "Taslak metni olgunlaştırıp gönderdik"
        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlık çalışmalarının devam eden rapor hakkında, "5 kişiye özel olmak itibarıyla bir taslak metni olgunlaştırıp gönderdik. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızı bir araya getirip müzakeremizi yapar, oylamamızı gerçekleştiririz ve komisyon olarak görevimizi tamamlarız" dedi.

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile görüştü. İkilinin ve heyetlerin görüşmesinin ardından ortak basın açıklaması düzenlendi.

        "ÇOK KOLAY UZLAŞILACAK BİR ZEMİN GÖRÜNMÜYOR"

        İkilinin basın toplantısını ardından Meclis Başkanı Kurtulmuş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Mili Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortak raporu hakkındaki soru üzerine Kurtulmuş, "İlk raporlara baktığımız zaman partilerin arasında çok kolay uzlaşılacak bir zemin görünmüyor. Bu toplantılarla uzlaşılacak konular tespit edildi ve aşağı yukarı ana çerçeve ortaya çıkarılmış oldu. Fevkalade disiplinli bir çalışmayla nihai bir noktaya doğru gelindi. Dün akşam itibariyle bu beş arkadaşımıza kişiye özel olmak üzere üzerinde çalıştığımız taslak metini olgunlaştırarak gönderdik. Herhalde önümüzdeki günlerde burada tekrar komisyon, bütün 50 milletvekili arkadaşımızı bir araya getirerek müzakere yapar, oylamayı gerçekleştirir ve komisyon olarak görevimizi tamamlarız, raporumuzu Türkiye Millet Meclisi Başkanlığı'na takdim ederiz" dedi.

        "RAPORUN İÇERİĞİ İLE İLGİLİ BENİM AĞZIMDA BİR KELİME BİLE ALAMAZSINIZ"

        Bir basın mensubunun "Umut hakkı" tartışmaları ile ilgili soruya Kurtulmuş, "Komisyon raporunda tartışılan konuların ne olduğu herhalde rapor nihai şeklinde ortaya çıktıktan sonra kamuoyuyla paylaşmak en doğrusudur. Dolayısıyla benim ağzımda içerikle ilgili bir kelime bile alamazsınız. İkincisi komisyonun görevi bu raporu hazırlamak, çalışmalarını tamamlamak ve raporu hazırlayarak Türkiye Millet Meclisi'ne sunmaktır. Bu komisyon kendisi yasa yapıcı bir komisyon değildir. Bu komisyon ne yasa hazırlıyor ne Anayasa hazırlıyor. Başından beri bunu ortak bir eğilim olarak söyledim. Komisyonun bu kadar büyük dinlemeler ve uzun tartışmalarla geldiği noktada siyaset olarak biz konuya nasıl yaklaşıyoruz, bunun çerçevesini oluşturmak ve bu çerçevenin içerisinde tabii ki hazırlanmasını öngördüğümüz yasal düzenlemeler de dahil olmak üzere bu çerçeveyi Türkiye Millet Meclisi'nin Genel Kurulu ile paylaşmaktır. Komisyonun vazifesi bellidir. İlk toplantıda kabul ettiğimiz komisyonun çalışma usulü ve esasları ile ilişkin prensipler çerçevesinde de komisyon şimdiye kadar büyük bir olgunlukla, büyük bir fedakarlıkla vazifesini yerine getirmiştir. Çok az kaldı, raporu oyladıktan sonra da komisyonun görevi sona erecektir" diye konuştu.

        Sakaryada sahilde erkek cesedi bulundu

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde cesedi bulunan kişinin, İstanbul Sarıyer'den denize açıldığı balıkçı teknesinin batması sonucu boğulduğu değerlendirilen Mustafa Ünlüye ait olduğu belirlendi. (AA) 

