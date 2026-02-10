TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan komisyon raporu açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlık çalışmalarının devam eden rapor hakkında, "5 kişiye özel olmak itibarıyla bir taslak metni olgunlaştırıp gönderdik. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızı bir araya getirip müzakeremizi yapar, oylamamızı gerçekleştiririz ve komisyon olarak görevimizi tamamlarız" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile görüştü. İkilinin ve heyetlerin görüşmesinin ardından ortak basın açıklaması düzenlendi.

"ÇOK KOLAY UZLAŞILACAK BİR ZEMİN GÖRÜNMÜYOR"

İkilinin basın toplantısını ardından Meclis Başkanı Kurtulmuş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mili Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortak raporu hakkındaki soru üzerine Kurtulmuş, "İlk raporlara baktığımız zaman partilerin arasında çok kolay uzlaşılacak bir zemin görünmüyor. Bu toplantılarla uzlaşılacak konular tespit edildi ve aşağı yukarı ana çerçeve ortaya çıkarılmış oldu. Fevkalade disiplinli bir çalışmayla nihai bir noktaya doğru gelindi. Dün akşam itibariyle bu beş arkadaşımıza kişiye özel olmak üzere üzerinde çalıştığımız taslak metini olgunlaştırarak gönderdik. Herhalde önümüzdeki günlerde burada tekrar komisyon, bütün 50 milletvekili arkadaşımızı bir araya getirerek müzakere yapar, oylamayı gerçekleştirir ve komisyon olarak görevimizi tamamlarız, raporumuzu Türkiye Millet Meclisi Başkanlığı'na takdim ederiz" dedi.