TBMM Başkanı Şentop: 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbir

Şentop: "Soykırım" demenin hukuki şartı mevcut değil 0:00 / 0:00

AA

Şentop, ABD Başkanı Biden'ın yapacağı öne sürülen açıklamaya ilişkin "Olduğu takdirde siyasi açıklama olarak kalacaktır. Herhangi bir hukuki temeli yoktur. Türkiye'de eğer tarihi konular bu şekilde siyasi kararlarla ortaya konacaksa, Türkiye'nin de Amerikan tarihine dair herhalde bir yasama döneminin bütününü kaplayacak kararlar alma zamanı vardır. Bu konuda en kirli tarihi olan ülkelerden birisi de ABD'dir." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ermeni tarafının tarihi gerçeklere aykırı olarak kabullendiği ve diğer ülkelere kabul ettirmeye çalıştığı söylem, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi çabalarına gölge düşürmektedir." diye konuştu.

Şentop, HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını da "Ne zaman hasımları Türkiye aleyhine bir tavır içine girse HDP onlarla hareket ediyor." sözleriyle değerlendirdi.