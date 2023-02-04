Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: TBMM Başkanı Şentop: Başkanlık sistemi tartışması yeni bir konu değil
ABONE OL

TBMM Başkanı Şentop: Başkanlık sistemi tartışması yeni bir konu değil

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bugün de başkanlık sistemi tartışılıyor ya, bu sanki yeni bir konuymuş gibi… 3-5 yılın konusuymuş gibi algılanıyor. Halbuki öyle değil" dedi

Son dakika: TBMM Başkanı Şentop: Başkanlık sistemi tartışması yeni bir konu değil
DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Bugün de başkanlık sistemi tartışılıyor ya, bu sanki yeni bir konuymuş gibi… 3-5 yılın konusuymuş gibi algılanıyor. Halbuki öyle değil. 1988 yılında biz bu konuyu kapak yapmışız. O tarihlerde bir partinin il başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, ondan da görüş almışız. O da diyor ki, Türkiye için en uygun hükümet sistemi, başkanlık sistemidir diyor" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, üniversite öğrencileri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde düzenlenen programda, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz da yer aldı. TBMM Başkanı Şentop burada gençlerle hem kahvaltı hem de boğaz turu yaptı.

Kendi öğrencilik yıllarından bahseden, gençlere tavsiyelerde de bulunan Şentop, “Büyük Türkiye idealine inanmanızı, Türkiye'ye güvenmenizi ve Türkiye için çalışmanızı öneriyorum. İstanbul'un kendisi de bir üniversitedir. Bu imkanı öğrencilik yıllarınızda değerlendirmenizi öneririm" diye konuştu.

"BAŞKANLIK SİSTEMİ BUGÜN DE YENİ BİR KONUYMUŞ GİBİ TARTIŞILIYOR"

Siyasete girmeden önce üniversitede akademisyen olarak görev yaptığını hatırlatan ve öğrencilik dönemlerinde bir hukuk dergisi çıkardıklarını belirten TBMM Başkanı Şentop, “Bu dergide Türkiye'nin sorunlarını ele alıyorduk. Kapak konusu başkanlık sistemiydi. 1988. Bugün de başkanlık sistemi tartışılıyor ya, bu sanki yeni bir konuymuş gibi… 3-5 yılın konusuymuş gibi algılanıyor. Halbuki öyle değil. 1988 yılında biz bu konuyu kapak yapmışız. O tarihlerde bir partinin il başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, ondan da görüş almışız. O da diyor ki, Türkiye için en uygun hükümet sistemi, başkanlık sistemidir diyor" dedi.

"TÜRKİYE'NİN DÜNYADAKİ GÜÇLÜ 5 ÜLKE SAYILDIĞINDA İÇİNDE BULUNDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Gençlere gelecek döneme kendilerini hazırlamaları gerektiği tavsiyesinde de bulunan Şentop, “Türkiye'nin geleceğe hazırlanması da gençlerin hazırlanması ve yetişmesiyle ilgili bir husus. Geleceğe yönelik yapılan bütün projeksiyonlarda Türkiye'nin dünyadaki güçlü, etkili, bölgesel ve küresel anlamda etkili olabilecek 3 veya 5 ülke sayıldığında mutlaka içinde Türkiye'nin bulunduğunu görüyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi nüfus. Türkiye'nin nüfusu gerçekten kendi bölgesinden, dünyadan, baktığımızda, bereketli bir nüfus. Şu an Türkiye'nin 85 milyon nüfusu var. Bu bir nüfus bereketidir. Tarihteki nüfus hareketliliği ülkelerin geleceğine dair tabir yapmamızda bize imkan veriyor. Bir coğrafyada, nüfus bereketi varsa, nüfus artışı varsa, orada geleceğe yönelik o ülkenin, devletin geleceğine yönelik olumlu gelişmeler tahlil edebilirsiniz" dedi.

"TESİR KABİLİYETİ ÜLKEYİ GÜÇLÜ HALE GETİRİYOR"

TBMM Başkanı Şentop, “Genç nüfusun olması da önemli. Bu genç nüfusu iyi yetiştirebilirsek tahmin edildiği şekilde dünyanın önümüzdeki 100 yılında etkili olacak birkaç ülkeden birisi. Sadece nüfus da değil, bir ülkenin ekonomik kapasitesi de önemli. Olmazsa olmaz, o ülkenin bulunduğu coğrafyadaki tesir kabiliyeti. Siz harekete geçtiğinizde, ortaya bir tez, fikir koyduğunuzda sizi takip eden, peşinizden gelen, sizin fikrinizi benimseyen, halklar, topluluklar, ülkeler var mı? Yok mu? Buna bakmak lazım. Öyle ülkeler var ki Türkiye'den kat kat fazla nüfusa sahip, ekonomik büyüklüğü fazla ama ortaya bir görüş bir tez koyduğunda, kendisinden başka o teze sahip çıkan bir ülke yok. Tesir kabiliyeti ikisiyle bir araya geldiğinde, ülkeyi güçlü hale getiriyor. Bugün Türkiye'nin ortaya attığı birçok tez, birçok fikir dünyada karşılık buluyor" diye konuştu.

"ÜLKENİZE GÜVENMEK SİZLERİN EN ÖNEMLİ PUSULASI OLMALIDIR"

"Ülkelerin istikametine ve hedeflerine yön veren şey tarihi arka plandır" diyen Şentop, "Her ülkenin tarihi yoktur, yaşadıkları vardır. Tarih yaşananlar bir bütünlük ediyor, bütünlük içerisinde bir anlam ifade ediyorsa buna ancak tarih diyebiliyoruz. Birçok ülkenin tarihleri değil, geçmişleri vardır ama Türkiye'nin büyük tarihi aynı zamanda gününü ve geleceğini de belirleyici bir istikamet veriyor. Türkiye'ye güvenmek, Türkiye'nin geleceğine güvenmek önemli. Sizlerin en önemli pusulası bu olmalıdır. Ülkenize, Türkiye'ye güvenmek, Türkiye'nin geleceğine güvenmek. İnşallah Türkiye çok daha güzel günlere, sizlerin de gayretleriyle, çalışmalarıyla ulaşacak" ifadelerini kullandı.

"TEMEL HEDEFİMİZ MİLLETİN DEĞERLERİYLE, DEVLETİN DEĞERLERİNİ BÜTÜNLEŞTİRMEKTİ"

Şentop, “Türkiye'nin temel meselesi geçmişten bu yana milletle devletin bütünleşmesiydi. Eskiden öyle değildi. Türkiye ne zaman hamle yaptıysa, milletin değerleriyle, devletin değerlerinin aynı olduğu dönemlerde yapmıştır. Milli Mücadele dönemimiz, İstiklal Savaşı dönemimiz böyledir. Benzer bir şey 15 Temmuz için diyebiliriz. Milletle devletin bütünleşmesini, dünyanın hiçbir yerinde kolay kolay önlenemeyen bir darbe hareketini nasıl bastırdığını, önlediğini buna geçit vermediğini görmüş olduk. Bizim temel hedefimiz siyaset yaparken de başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, milletin değerleriyle, devletin değerlerini bütünleştirmekti. Büyük Türkiye idealine inanmanızı, Türkiye'ye güvenmenizi ve Türkiye için çalışmanızı öneriyorum. İstanbul'un kendisi de bir üniversitedir. Bu imkanı öğrencilik yıllarınızda değerlendirmenizi öneririm" diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hava durumu İstanbul çok şiddetli fırtına uyarısı verildi! Rüzgar 120 km'yi bulacak! - Son dakika haberler
GÜNDEM İstanbul için çok şiddetli fırtına uyarısı! Hızı 120 ...
4 Şubat Dünya Kanser Günü
GÜNDEM 4 Şubat Dünya Kanser Günü
EYT SON DAKİKA HABERİ: 3 aşama tamamlandı! 2023 EYT ne zaman, hangi tarihte yasalaşacak? Komisyon'dan geçti: Gözler Meclis Kurulunda!
GÜNDEM EYT'de kritik aşama! İşte son durum...
Son dakika: Uğur Dündar'ın kız kardeşi Gülten Dündar hayatını kaybetti
GÜNDEM Uğur Dündar'ın kız kardeşi hayatını kaybetti
2023 ÖSYM takvimi açıklandı mı? YKS, KPSS, ALES, DGS, MSÜ sınav tarihleri ne zaman, açıklandı mı?
GÜNDEM 2023 ÖSYM takvimi ve tüm sınav tarihleri
Son dakika: Uçak seferleri iptal mi edildi, bugün hangi uçuşlar iptal edildi? THY açıkladı: İstanbul Havalimanı'ndan 238 sefer iptal edildi!
GÜNDEM THY İstanbul'dan 238 uçak seferinin iptalini ...
Ev sahipleri dikkat! Evini göçmenlere kiralayanlara büyük ceza! - Gündem haberleri
GÜNDEM Ev sahipleri dikkat! Evini göçmenlere kiralayanlara ...
Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 6 Şubat 2023 Kabine toplantısı kararları ne?
GÜNDEM Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri
KAR MANZARALARI | Halaylar tutuldu, yollar kapandı, hem sevinç hem mahrumiyet... İşte Yurdun dört yanından kar manzaraları - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Halaylar tutuldu! Yollar kapandı! Hem sevinç hem ...
Yoğun bakımda oksijeni kapatan teknikerin 25 yıla kadar hapsi istendi - Güncel haberler
GÜNDEM Yoğun bakımda oksijeni kapatmıştı! İşte istenen ceza

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.