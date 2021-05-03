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TBMM Başkanı Şentop: Tacikistan ve Kırgızistan arasındaki sorunun çözülmesini istiyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan ve Tacikistan arasında ilan edilen ateşkesin kalıcı olmasını temenni ederek, "Türkiye olarak biz bu konuda üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Kalıcı bir şekilde bu sorunların Tacikistan ve Kırgızistan bölgesinde çözülmesini arzu ediyoruz" dedi

SON DAKİKA! TBMM Başkanı Şentop'tan Tacikistan ve Kırgızistan mesajı!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye’nin, iki dost ve kardeş ülkemiz Kırgızistan ve Tacikistan arasında yaşanan sorunların kalıcı çözümü için adımlar atılmasını temenni ettiğini belirterek, “Biz bu konuda üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Gerek kalıcı bir çözümün sağlanması konusunda gerek arabuluculuk gerekse yaşanan olaylardan zarar gören kardeşlerimizle ilgili olarak. Bu konuda elimizden geleni yapacağız.” dedi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKPA Genel Sekreteri Sayın Altınbek Mamayusupov’u makamında kabul etti. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Mamayusupov’u Türkiye Büyük Millet Meclisinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretleri için kendisine teşekkür etti.

"HAZİRAN GİBİ DÖNEM TOPLANTISINI YAPACAĞIZ"

TÜRKPA’nın, Türk dili konuşan ülkeleri bir araya getiren önemli platformlardan biri olduğunu belirten Şentop, TÜRKPA’nın Türk coğrafyasıyla parlamenterlerin diplomasi ayağında önemli bir düzeyde faaliyet gösterdiğini ve çok güzel işler yaptığını kaydetti. Şentop, tüm dünyanın etkilendiği kovid-19 salgınının toplantıları ve çalışmaları etkilediğini dile getirerek, “İnşallah Kazakistan’da Türkistan bölgesinde henüz belli olmadı ama mayıs haziran gibi dönem toplantısını yapacağız.” dedi.

Konuşmasında, Kırgızistan ve Tacikistan arasında tartışmalı sınır bölgesinde çıkan çatışmaya ilişkin önemli mesajlar veren Meclis Başkanı Şentop, Kırgızistan ve Tacikistan arasında kalıcı barış vurgusu yaptı.

"HER İKİSİ DE DOST VE KARDEŞ ÜLKEMİZ"

Şentop, TÜRKPA üyesi ülke olan Kırgızistan’ın son günlerde yaşamış olduğu bir sorun olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

“Son aldığımız bilgilere göre Kırgızistan ve Tacikistan arasında bir ateşkes ilan edildi, inşallah bu kalıcı olur. Kırgızistan ve Tacikistan, ikisi de dost ve kardeş ülkemiz. Yaşanan sorunların kalıcı çözümü için adımlar atılması temennimiz. Türkiye olarak biz bu konuda üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Gerek kalıcı bir çözümün sağlanması konusunda gerek arabuluculuk gerekse yaşanan olaylardan zarar gören kardeşlerimizle ilgili olarak… Bölgeye insani yardım ve destek konusunda ben zaten Kızılay Dernek Başkanımızla da konuştum. Bölgeyle irtibatları ve çalışmaları var.

"BU KONUDA ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Bu Ramazan ayında iki Müslüman ülkenin iki dost kardeş ülkenin bu şekilde bu noktaya varacak bir çatışma içerisine girmesi çok üzücü. Daha önce de benzer şeyler aynı sebeplerce yaşanmıştı bu bölgede. Kalıcı bir şekilde bu sorunların Tacikistan ve Kırgızistan bölgesinde çözülmesini arzu ediyoruz. Bu konuda elimizden geleni yapacağız.”

Şentop, bölgede çatışmalarda vefat edenlerin olduğunu da hatırlatarak, “Vefat eden kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum.” dedi.

TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov ise yaptığı konuşmada, Şentop’a kendisini kabul ettiği için teşekkür ederek, Ramazan Bayramının da mübarek olmasını diledi.

"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

TÜRKPA olarak bu süreçte de faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Mamayusupov, Türkiye’nin TÜRKPA’ya üye ülkelerin işbirliğini sağlamakta çok önemli rolü olduğunu ve son zamanlarda bunun daha çok görüldüğünü belirtti. En son Azerbaycan’da buna şahitlik edildiğini ifade eden Mamayusupov, Azerbaycan’ın topraklarının geri alınması açısından Türkiye’nin desteğinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

TÜRKPA üyesi ülkelerden Kırgızistan’da da bir takım sorunlar, saldırılar yaşandığını belirten Mamayusupov, “Bu süreçte de Türk işbirliği kurumları olarak desteklerimizi belirtmiştik. Dediğiniz gibi inşallah kısa bir süreç içerisinde bu çatışma sona erecek ve ortaya bir barış süreci sunulacak. Bu sürece bizim de Türkiye’nin de katkıda bulunması Kırgız halkı için çok önemli. Türkiye’nin desteği her zaman Kırgız halkı tarafından hissedilmiştir. Hissedilmeye de devam ediyor. Bundan sonra da devam edeceğine inanıyoruz.” diye konuştu.

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