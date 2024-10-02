TBMM'den yapay zeka adımı

TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin, "Yapay zekanın kazanımlarına yönelik atılacak adımların belirlenmesi, bu alanda hukuki altyapının oluşturulması ve yapay zeka kullanımının barındırdığı risklerin önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması" önergeleri birleştirilerek ele alındı.

Önergelerin ön görüşmesinde söz alan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, yapay zekanın bütün alanlarda kullanıldığını söyledi.

Yapay zekanın hukuki altyapısının eksik olduğunu dile getiren Kaya, yüksek teknoloji ve yapay zeka alanlarına ilgi gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, yapay zekanın dijital bir yenilik olduğunu ifade etti.

Yapay zekanın hayatı dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu kaydeden Ün, bu teknolojinin hayatın her alanında yer aldığını dile getirdi.

Bazı ülkelerde yapay zekayla ilgili düzenlemeler yapıldığını anlatan Taş, "Yapay zekayı yakından takip eden bir parti olarak bu konuda Araştırma Komisyonu kurulmasını destekliyoruz." dedi.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban da Türkiye'nin yapay zeka alanında adımlar atmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Yapay zekanın birçok sektörde yaygınlaştığına dikkati çeken Gürban, tarımda yapay zeka kullanılarak ürün verimliliğinin artırılabileceğini, bu alanda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılması gerektiğini dile getirdi.