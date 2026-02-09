Habertürk
        TBMM lokantasında taciz iddiası: Savcılık tahliye kararlarına itiraz etti | Son dakika haberleri

        TBMM lokantasında taciz iddiası: Savcılık tahliye kararlarına itiraz etti

        TBMM lokantasında taciz iddiasıyla görülen davada ara karar açıklandı, tutuklu bulunan 4 sanığın tahliyesine karar verildi. Savcılık, tahliye kararına itirazda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 13:58 Güncelleme: 09.02.2026 - 17:07
        Taciz iddiasında 4 tahliye
        TBMM'de staj yapan öğrencileri taciz ettikleri iddiasıyla 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

        ARA DAVADA KARAR AÇIKLANDI

        DHA'daki habere göre; TBMM'de 2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan D.K. isimli öğrenci, Meclis lokantasında görevli Halil İ.G.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek, 4 Aralık'ta Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne müracaat etti. D.K.'nin şikayeti sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan 4 mağdurenin, TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemde Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından tacize uğradıkları iddiası sonrası soruşturma başlatıldığı belirtildi. Sanıklar hakkında, "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "Çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

        "MESAJ ATTIĞIMDA STAJYER DEĞİLDİ"

        Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2'nci duruşmasına tutuklu sanıklar Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Recep S. ve tutuksuz sanık Ramazan Ç. ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Durmuş U., "Eşim ve çocuğum dışarıda mağdurlar. 2 aydır işlemediğim taciz suçundan cezaevinde bulunmaktayım. Söyleyecek bir şeyim yok başka" dedi.

        Tutuklu sanık İbrahim B. de suçlamaları reddederek, "Cinsel amaçlı mesaj atmadım. Zaten mesaj attığımda TBMM'de stajyer değildi" diye konuştu.

        "NEDEN CEZAEVİNDEYİM, ANLAMIYORUM"

        Tutuklu sanık Recep S. ise savunmasında 38 yıldır Meclis’te görev yaptığını ifade ederek, "Öğrenci yetiştirerek bugünlere geldim. 2 aydır neden cezaevindeyim, anlamıyorum. Çok mağdurum" dedi.

        Tutuklu sanık Halil İ.G. de suçlamaları reddederek, "15 yıldır Meclis’te çalışıyorum. Bugüne kadar hiç böyle bir suça karışmadım, bir kez bile ikaz almadım. Ailem perişan halde, yuvam dağılmak üzere" diye konuştu.

        DURUŞMA ERTELENDİ

        Beyanların ardından Cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep ederek, sanıkların üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu dikkate alınarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreyi, dosya kapsamını ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak, sanıkların tamamının tahliyesine karar verdi. Duruşma 15 Mayıs’a ertelendi.

        BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu sanıklar Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B. ve Recep S. hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti. Başsavcılığın itiraz dilekçesi bir üst mahkemeye gönderildi.

