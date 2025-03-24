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        Haberler Gündem Güncel TCDD'den "ilaçlama" uyarısı! | Son dakika haberleri

        TCDD'den Halkalı-Tekirdağ hat kesimleri için "ilaçlama" uyarısı!

        Otla mücadele kapsamında tren yolları çevresinde ilaçlama yapılacağını duyuran Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Halkalı-Tekirdağ demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresindeki vatandaşları uyardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 10:40 Güncelleme: 24.03.2025 - 10:43
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        TCDD'den "ilaçlama" uyarısı!
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        Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) otla mücadele kapsamında tren yolları çevresinde ilaçlama yapacak.

        TCDD'den yapılan açıklamada, Halkalı-Uzunköprü hattında, 1-11 Nisan'da Halkalı-Çerkezköy, 14-18 Nisan'da Çerkezköy-Muratlı, Muratlı-Tekirdağ hattında, 21-25 Nisan'da Muratlı-Tekirdağ arası hat kesimlerinde gar ve istasyonlarda otla mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yürütüleceği belirtildi.

        Mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur."

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        #tcdd
        #İlaçlama
        #demiryolu
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