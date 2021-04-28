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HaberlerGündemSON DAKİKA! TCDD açıkladı! Tam kapanmada yüksek hızlı tren çalışıyor mu?
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TCDD'den tam kapanma dönemi düzenlemesi

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, yarın başlayacak 18 günlük tam kapanma sürecinde tren seferlerinde düzenlemeye gitti. Yüksek hızlı tren seferleri yüzde 50 kapasiteyle çalışacak. Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Konya seferlerinin saatleri de paylaşıldı.

SON DAKİKA! TCDD açıkladı! Tam kapanmada yüksek hızlı tren çalışıyor mu?
TCDD'den tam kapanma dönemi düzenlemesi
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HABERTURK.COM

TCDD'nin açıklaması şöyle:

"TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında ülke genelinde uygulanacak tam kapanma nedeniyle YHT, Marmaray, Başkentray ve Bölgesel yolcu tren seferlerinde düzenleme yaptı. Buna göre;

Ankara-Eskişehir- İstanbul, Ankara-Konya ve Konya-Eskişehir-İstanbul hatlarında toplam 12 sefer yapacak olan yüksek hızlı tren seferleri yüzde 50 kapasiteli olarak hizmet verirken vatandaşların bilet alırken HES kodu ve seyahat izin belgelerini ibraz etmeleri gerekecek.

Yeni YHT saatleri ise şu şekilde belirlendi:

Ankara-İstanbul YHT kalkış saati: 10.00 ve 17.00

İstanbul-Ankara YHT kalkış saati: 10.00 ve 17.32

Ankara-Konya YHT kalkış saati: 08.30 ve 18.00

Konya-Ankara YHT kalkış saati: 08.30 ve 18.15

Konya-Eskişehir-İstanbul YHT kalkış saati: 08.00 ve 17.30

İstanbul-Eskişehir-Konya YHT kalkış saati: 08.02 ve 18.17

30 Nisan 2021 tarihi ve sonrası için bilet alan yolcuların biletleri ve ilgili dönemde geçerli abonmanlar kesintisiz iade edilirken bilet bedelleri gerektiğinde nakit iade kuponu veya açık bilete çevrilecek.

Konya-Karaman YHT bağlantılı otobüs seferleri yapılmayacak.

Bölgesel tren seferleri 30 Nisan -16 Mayıs (dahil) tarihleri arasında durduruldu.

Marmaray seferleri Halkalı-Gebze arasında 30 dakika aralıklarla yapılacak.

Başkentray da Sincan-Kayaş arasında hafta içi 30 dakika; hafta sonu bir saat aralıklarla hizmet verecek."

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