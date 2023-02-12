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Haberler Gündem Güncel Depremzedeler tahliye ediliyor... TCDD'den "ücretsiz ulaşım" açıklaması - Güncel deprem haberleri
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TCDD, deprem bölgesindeki depremzedelerin tahliyesinin ücretsiz sağlandığını duyurdu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası depremzedelerin diğer bölgelere tahliyesinin ücretsiz sağlandığını duyurdu

Depremzedeler tahliye ediliyor... TCDD'den
İHA

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), deprem bölgesindeki depremzedelerin tahliyesini ücretsiz yapıldığını açıkladı.

İHA'nın haberine göre, depremin ilk gününden itibaren gönüllülerin ve depremzedelerin ulaşımına trenlerle destek olunuyor. Bu çerçevede TCDD, deprem bölgesinden diğer bölgelere depremzedelerin ücretsiz şekilde tahliye edildiğini duyurdu.

TCDD’den yapılan paylaşımda, "Depremzede vatandaşlarımızın depremin ilk gününden itibaren afet bölgesinden tahliyeleri ile aktarmalı olarak diğer bölgelere sevklerinde, sefere konulan ilave trenler ve tarifeli trenlerimizin hiçbirinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın ücretsiz olarak seyahatleri sağlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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