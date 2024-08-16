TCDD işçi alımı yapıyor! TCDD 195 işçi alımı başvuru tarihi, şartları, kadro dağılımı ve görev yerleri
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları TCDD 195 işçi alımı ilanını duyurdu. Farklı kadro ve illere yapılacak olan alımlar için bugün son gün. Başvuru yapmak isteyen adaylar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden çevrim içi başvuruda bulunması gerekiyor. Peki TCDD 195 işçi alımı başvuru tarihi ne zaman, başvuru şartları nelerdir ve kadro dağılımı nasıl?
TCDD işçi alımı yapıyor. Elektronik işçisi, vagon imal ve tamircisi, kent içi raylı sistemler tren sürücüsü, elektronik işçiliği gibi pek çok alanda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları alım başvurusu bugün sona eriyor. Çevrim içi alınan başvurulardan sonra evrak teslimi için çağrılacak adaylar, son aşama olarak sözlü sınava girecek. İşte, TCDD 195 işçi alımı başvuru tarihi, şartları, kadro dağılımı ve görev yerleri
TCDD 195 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, ön lisans eğitim düzeyinde ve ilan metninde belirtilen programdan mezun olmak şartıyla, KPSS puanı ile belirlenecek.
Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 12/08/2024- 16/08/2024 tarihleri arasında yapılacak.
Evrak teslimleri 02/09/2024 – 13/09/2024 tarihleri arasında TCDD Taşımacılık AŞ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. Evrak teslimleri şahsen veya postayla yapılabilir.(Adres: Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No: Altındağ/ANKARA)
Evrak teslim sonuçları 19.09.2024 tarihinde TCDD Taşımacılık AŞ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca açıklanacak ve sözlü sınav tarihleriyle beraber www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde duyurulacaktır.
TCDD 195 İŞÇİ ALIMINDA ADAYLAR HANGİ ŞEHİRLERE GÖREVLENDİRİLECEK?
Adaylar, başvurdukları bölüme göre farklı şehirlerde göreve başlayacak. Liste şöyle;
İstanbul
Ankara
Kütahya
Afyonkarahisar
Mersin
Malatya
Siirt
Van
Sivas
Erzincan
İzmir
Kayseri
Eskişehir
Balıkesir
Bilecik
Edirne
Diyarbakır
Bitlis
Samsun
Uşak
TCDD 195 İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI
TCDD işçi alımında kadro dağılımı şu şekilde;
Lokomotif Tamircisi
Motor Tamircisi
Kaynakçı
Elektronik İşçisi
Vagon İmal ve Tamircisi
Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü
Elektronik İşçiliği
Elektrikçi
TCDD 195 İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLAR
İşçi olarak alınacaklarda;
1) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtanü kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,
3) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
4) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olmak,
5) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
6) Tüm illerdeki işyerlerinde ihtiyaç duyulan hizmet türünde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
7) Belirtilen eğitim düzeyine ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,
8) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,
9) Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,
10) Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,
11) Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını, Ağır ve Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek şartları aranır.