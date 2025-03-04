TCDD personel alımı yapacak! TCDD personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCDD’nin açıklamasına göre, başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar sözlü sınav sürecine dahil edilecek. Sözlü sınav tarihleri ve sonuç açıklamaları ile ilgili duyurular TCDD’nin resmi internet sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) üzerinden yapılacak.