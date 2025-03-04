TCDD personel alımı yapacak! TCDD personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları TCDD personel alımı yapacağını duyurdu. 48 tren teşkil işçisi ve 9 vinç operatörü olmak üzere toplamda 57 yeni personel alımı yapılacak. Başvurular 4 gün sürecek. Peki TCDD personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü'nde çalıştırılmak üzere 57 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. İşte TCDD personel alımı başvuru detayları
BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
3 Mart’ta başlayan başvurular 7 Mart’ta sona erecek. Başvurular yalnızca İŞKUR’un resmi internet sitesi (https://esube.iskur.gov.tr/) üzerinden kabul edilecek.
Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Adayların ilan detaylarını dikkatlice inceleyerek başvurularını eksiksiz tamamlamaları önem taşıyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER? KİMLER BAŞVURABİLİR?
TCDD’nin belirlediği başvuru şartları şu şekilde:
Tren teşkil işçisi adaylarının 31 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor.
Başvuruda bulunacak adayların ilgili eğitim ve mesleki yeterlilik belgelerine sahip olmaları şart.
Başvuru sürecinde İŞKUR tarafından oluşturulan nihai listeye giren adaylar, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na gerekli belgeleri teslim etmek zorunda.
Çalışma ortamlarının “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” sınıfta yer alması sebebiyle yalnızca erkek adayların başvuru yapabileceği belirtildi.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TCDD’nin açıklamasına göre, başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar sözlü sınav sürecine dahil edilecek. Sözlü sınav tarihleri ve sonuç açıklamaları ile ilgili duyurular TCDD’nin resmi internet sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) üzerinden yapılacak.