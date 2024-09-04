Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        502 Bad Gateway

        502 Bad Gateway

        nginx
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan enflasyon değerlendirmesi - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan enflasyon değerlendirmesi

        TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, Reuters'a konuştu. Karahan "Mali görünüm, önümüzdeki dönemde enflasyon görünümüne etkileri açısından kritik öneme sahip olacaktır" ifadelerini kullandı. Karahan ayrıca "Maliye politikasından gelen güçlü desteğe büyük önem veriyoruz" dedi

        Kaynak
        Reuters / Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 08:48 Güncelleme: 04.09.2024 - 08:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan enflasyon değerlendirmesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, Reuters'a konuştu.

        Karahan Reuters'a verdiği demeçte, para politikasının sonuç vermeye başlamasıyla birlikte Türkiye'nin mali görünümünün enflasyon eğilimini şekillendirmede kritik öneme sahip olacağını söyledi.

        Karahan, "Para politikası gecikmeli de olsa sonuç vermeye başlıyor. Enflasyondaki düşüşün en etkili şekilde ilerlemesini sağlamak için maliye politikasından gelen güçlü desteğe büyük önem veriyoruz" derken "Kuşkusuz, fiyat istikrarına ulaşmak için dezenflasyon süreci güçlü bir şekilde devam etmelidir... Mali görünüm, önümüzdeki dönemde enflasyon görünümüne etkileri açısından kritik öneme sahip olacaktır. Bu bağlamda, Orta Vadeli Program (OVP) bu hafta bir yol haritası çizecektir" diye ekledi.

        Karahan röportajda ayrıca "Aylık enflasyonun temel eğilimindeki zayıflamanın devam etmesi, hedeflediğimiz dezenflasyon yolu açısından kritik önem taşıyor" ifadelerini kullanırken "Yılın son çeyreğinde, son dönemde altta yatan trendi yükselten kalemlerin, aşağı yönlü bir trende girmesini bekliyoruz" diye konuştu.

        Pazartesi günü açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,5 büyüdü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vaniköy'deki kaçak villa yıkılacak
        Vaniköy'deki kaçak villa yıkılacak
        Arjantin'de bir kent 'kendi para birimi'ni yarattı
        Arjantin'de bir kent 'kendi para birimi'ni yarattı
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüşecek
        Bu iller için sağanak yağmur uyarısı
        Bu iller için sağanak yağmur uyarısı
        8 meslekte büyük değişim kapıda mı?
        8 meslekte büyük değişim kapıda mı?
        Fenerbahçe'den Medina için yeni hamle!
        Fenerbahçe'den Medina için yeni hamle!
        Baba-oğul silahlı saldırıda öldü!
        Baba-oğul silahlı saldırıda öldü!
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Fenerbahçe'den tarihi kar!
        Fenerbahçe'den tarihi kar!
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        İsrail'de 'Gazze'de ateşkes' gösterisi
        İsrail'de 'Gazze'de ateşkes' gösterisi
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Neden çocukken kahveden nefret ediyorduk?
        Neden çocukken kahveden nefret ediyorduk?
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Otopsi raporu çıkmadı
        Otopsi raporu çıkmadı
        Aysel Önder, Paralimpik ikincisi!
        Aysel Önder, Paralimpik ikincisi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!