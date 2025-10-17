Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.208,76 %-1,56
        DOLAR 41,9312 %0,20
        EURO 48,9655 %-0,09
        GRAM ALTIN 5.689,24 %-2,30
        FAİZ 40,62 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 69,57 %-4,65
        BITCOIN 106.891,00 %-0,92
        GBP/TRY 56,2987 %0,05
        EUR/USD 1,1670 %-0,15
        BRENT 61,15 %0,15
        ÇEYREK ALTIN 9.302,29 %-2,30
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu düşürmeye odaklandık - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu düşürmeye odaklandık

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, fiyat istikrarını sağlamaya kararlı olduklarını belirterek, "Fiyat istikrarını en önemli hedef olarak görüyoruz. Bunu ele aldığımızda, diğer tüm sorunlar da çözülecektir. İlk günden beri, fiyat istikrarını sağlamak için enflasyonu düşürmeye odaklandık." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 21:18 Güncelleme: 17.10.2025 - 21:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu düşürmeye odaklandık
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TCMB Başkanı Fatih Karahan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarının yapıldığı Washington'daki Atlantik Konseyi'nde düzenlenen programda Türkiye'nin para politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Türkiye'de iki yıl önce makro finansal istikrar konusunda üç temel öncelik belirlediklerini anımsatan Karahan, bunların uluslararası rezervlerin yeterliliği, kur korumalı mevduat hesaplarının neden olduğu merkez bankası bilançosundaki ciddi yükümlülükler ve fiyat istikrarı olduğunu belirtti.

        Karahan, söz konusu dönemdeki sorunların temel nedeninin ülkenin içinde bulunduğu yüksek enflasyon ortamı olduğuna işaret ederek, "Bu nedenle, fiyat istikrarını en önemli hedef olarak görüyoruz. Bunu ele aldığımızda, diğer tüm sorunlar da çözülecektir. İlk günden beri, fiyat istikrarını sağlamak için enflasyonu düşürmeye odaklandık." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Rezerv yeterliliği ve kur korumalı mevduat hesaplarının bilanço yükümlülükleri konularını tamamen ele aldıklarını vurgulayan Karahan, piyasaların artık Türkiye'nin rezerv miktarından endişe duymadığını, kur korumalı hesapların bakiyesinde de önemli ölçüde düşüş olduğunu söyledi.

        "FİYAT İSTİKRARINA DOĞRU KAT EDİLEN MESAFEYİ ÇOK ÖNEMLİ VE CESARET VERİCİ BULUYORUZ"

        TCMB Başkanı Karahan, bu adımları attıkları dönemde 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremler yaşandığını anımsatarak, depremin kamu harcamaları ile enflasyon beklentilerinin artmasına, sıcak bir ekonomiye ve döviz kurunda değer kaybına neden olduğunu ifade etti.

        Bu durum karşısında, para politikasını sıkılaştırmaya başladıklarını bildiren Karahan, şunları kaydetti:

        "Sonuç olarak, enflasyonu yüzde 75 ile sınırlamayı başardık ve o zamandan beri enflasyon düşüş eğiliminde. Son rakam yüzde 33 ve düşüş eğilimi son zamanlarda biraz yavaşladı. Bunu da not ediyoruz. Bu önemli, ancak fiyat istikrarına doğru kat edilen mesafeyi de çok önemli ve cesaret verici buluyoruz. Şu anda orta vadede yüzde 5'lik hedefimize ulaşmaktan uzağız. Bu da yapmamız gereken daha çok iş olduğu anlamına geliyor. Yönümüz belli. Fiyat istikrarını sağlamaya kararlıyız. Bunu başarana ve yüzde 5'lik enflasyon hedefimize yaklaşana kadar sıkı para politikası duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz."

        REKLAM

        FİYAT İSTİKRARI VURGUSU

        Karahan, bu süreçte ara hedeflerle tek haneli enflasyona ulaşmayı başaracaklarını belirterek, Türkiye'nin fiyat istikrarı yolunda ilerlemeye devam ettiğini vurguladı. Karahan, enflasyon oranı düştükçe enflasyon beklentilerinin de gerilediğine dikkati çekti.

        "Güvenirliği kazanmak zaman alan bir süreçtir ve biz ciddi ilerleme kaydettik." diyen Karahan, tutarlı, devamlı ve uyumlu politikalar uyguladıklarını anlattı.

        Karahan, son dönemde Türk lirasına güvenin arttığını ve dolarizasyondan çıkış yaşandığını belirterek, "İki yıldan biraz daha uzun süre önce bankacılık sistemindeki lira mevduatlarının payı yaklaşık yüzde 30'u buluyordu. Bu şu anda yüzde 60 civarında seyrediyor. Bu, Merkez Bankasının para birimini savunmada iyi bir iş çıkardığını ortaya koyuyor." dedi.

        Son dönemde pek çok farklı varlık ve ödeme seçeneği ortaya çıktığını ifade eden Karahan, şöyle devam etti:

        "Biz bunlara, herhangi bir merkez bankasının fiyat istikrarı ve finansal istikrar perspektifinden yaklaştığı gibi yaklaşıyoruz. Kripto varlıklarla dünyada büyük popülerlik kazandılar ve Türkiye bu konuda bir istisna değil. Türk halkı, dünyadaki ortalama vatandaştan biraz daha istekli. Değişken yapıları, bunları finansal sistem için biraz riskli hale getiriyor. Kripto dünyası ile bankacılık sektörü arasındaki bağlantılar o kadar yüksek değil, ancak artıyor. Yani, takip edilmesi ve endişelenmeye, düşünmeye başlanması gereken bir konu."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Zehir gibi et
        Zehir gibi et
        Test sonuçları ortaya çıktı
        Test sonuçları ortaya çıktı
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Beşiktaş olgunlaşmama katkı sağladı!"
        "Beşiktaş olgunlaşmama katkı sağladı!"
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        Hafta sonu batıda yağış var!
        Hafta sonu batıda yağış var!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        A Milli Takım yükselişte!
        A Milli Takım yükselişte!